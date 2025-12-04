¿Tiene miedo? Fátima Bosch reacciona a la denuncia penal de Nawat Itsaragrisil por difamación

Ciudad de México.- La reconocida reina de belleza mexicana, Fátima Bosch, sigue en el ojo del escándalo tras haberse coronado como la Miss Universo 2025 el pasado 20 de noviembre, en especial ahora con el tema de la denuncia penal, interpuesta por el directivo de la filial en Tailandia, Nawat Itsaragrisil, en la cual este la acusa de difamación. Ahora, hace un par de horas que un posteo en redes sociales fue tomado como su sincera reacción al escándalo, ¿acaso tiene miedo?

Como se sabe el pasado 3 de diciembre de 2025 en la página de Facebook de Miss Universe Tailandia, Nawat compartió un comunicado e imágenes de la denuncia penal presentada el 12 de noviembre de 2025 en Tailandia, en contra de Bosch por presuntamente haberlo difamado en evento del certamen de belleza, asegurando que jamás le dijo "tonta": "Con respecto al incidente reportado por múltiples medios de comunicación sobre la interacción entre el Sr. Nawat Itsaragrisil y la Sra. Fátima Bosch Fernández el 4 de noviembre de 2025 durante el certamen de Miss Universo", dice el comunicado.

De la misma manera, el documento anteriormente mencionado, deja una clara advertencia a todos los medios de comunicación sobre la manera en que quieran mover la información sobre el altercado ocurrido hace un par de semanas en Tailandia: "Solicitamos a todos los medios de comunicación que tengan cautela al informar sobre este asunto y se abstengan de cooperar con las falsas acusaciones de la Sra. Fátima o de amplificarlas. De no hacerlo, podrían emprenderse acciones legales contra dichos medios de comunicación por ser cómplices de la difamación".

Denuncian a Fátima Bosch en Tailandia por difamación • Nawat Itsaragrisil ¡Quiere justicia! pic.twitter.com/V7GZkoS39s — Héctor Navarro (@Navarro_Hector) December 3, 2025

Ante esto, Bosch apareció en su cuenta de Instagram, pero sin dar una respuesta directa a esta polémica situación, pues en su post y en sus historias, solo ha compartido que se encuentra en Nueva York, dónde está preparando su próximo proyecto como reina universal de belleza. Con esto, solo respondería de manera sutil que está dedicada al 100 por ciento en sus labores como Miss Universo 2025 y no piensa darle replica al escándalo.

Cabe mencionar que esta situación ha despertado la duda de que se le pueda retirar la corona de Miss Universo, sin embargo, las autoridades correspondientes del concurso de belleza no se han pronunciado al respecto y Bosch por su parte ha dejado en claro que no piensa renunciar a ella: "Por supuesto que no (renunciaré), porque yo me merezco esta corona y esta banda".

Fuente: Tribuna del Yaqui