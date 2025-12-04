Tras acciones legales contra Ferka por comentarios en 'La Granja VIP', TV Azteca vetaría a Sergio Mayer

Ciudad de México.- Todo parece indicar que en TV Azteca se encuentran sumamente molestos por el escándalo que se desarrolla fuera de La Granja VIP a causa de que el polémico actor y político mexicano, Sergio Mayer, los desafío actuando por cuenta propia y tomando acciones legales en contra de dos de sus críticas, la actriz mexicana conocida como Ferka, y la reconocida presentadora, Linet Puente, por lo cual habrían decidido vetar al actor de Televisa.

Como se sabe, María Fernanda Quiroz, nombre real de Ferka, y Puente, se pusieron del lado de la exmodelo de origen venezolano, Natália Subtil, la expareja del joven Mayer Mori, arremetiendo en contra del actor y también cantante, asegurando que él era consciente de lo que hacía y que ahora como padre no podía deslindarse de sus deberes, entre otros comentarios que despertaron la ira de Mayer, pues afirma que sea como sea, su exnuera cometió estupro, pues ella tenía 27 años y su hijo era menor de edad, con solo 17 años.

Ante esta situación, el actor de La Fea Más Bella acaba de aclarar que no interpuso una demanda judicial y no irán a la cárcel, pero sí que tomó medidas de protección, para su hijo y para su nieta, Mila Mayer Subtil, destacando que pueden hablar de su participación en el reality, pero no del tema de Natália: "La medida de protección es por el caso específico del tema de estupro y del tema de abuso a menor y de todo lo que le han querido siempre sacar a Sergio. Entonces, lo único es que esas dos personas no pueden hablar de ese tema en específico".

Ahora, en la cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, de La Portada AI1, acaba de afirmar que aunque no sea una demanda como tal, los altos mandos de la televisora estarían furiosos por el simple hecho de tomar acciones legales en contra de sus talentos, por lo que habrían tomado la decisión de vetar de sus filas al actual diputado, impidiendo que ponga un pie en la televisora y menos volver a dicho programa.

Finalmente, en la misma red social declararon que también estás decisiones afectarían a la gran final de la emisión y esto significa que también el joven Mayer Mori estaría afectado y se moverían ciertos lugares de este final, por lo que sería probable que pronto quede fuera del proyecto el actor de Rebelde, de la serie de Netflix, y no llegaría a ese importante momento, como se dice que estaba pactado.

Hoy más que nunca quiero agradecer la oportunidad de permitirme mostrarme como soy, con defectos pero honesto siempre fiel a mis principios. Gracias por apoyarme y permitirme continuar mi sueño.

P.D: Escuchen mi música. Las amo @lagranjavipmx pic.twitter.com/tEyhvuutDH — Sergio Mayer Mori (@SMayerMori) November 29, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui