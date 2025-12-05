Alicia Villarreal y su novio, Cibad Hernández, responden a Melenie Carmona tras pronunciarse en su contra

Ciudad de México.- Después de que la joven cantante en ascenso, Melenie Carmona, decidiera sincerarse sobre lo que pasa en su vida, y pronunciarse en contra del romance que hay entre su madre, Alicia Villarreal, y el empresario, Cibad Hernández, la cantante y su pareja actual le han dado una contundente respuesta sobre esta situación. La joven defendió a su padrastro, Cruz Martínez, afirmando que siempre lo verá con cariño.

Como se sabe, la joven al ser cuestionada sobre que pensaba del romance de 'La Güerita Consentida' con Cibad, Melenie declaró que es una pregunta "muy estú...", que siente que todo pasó muy rápido, que no había pasado ni un mes cuando ya lo estaba exhibiendo y que ella le pidió ser prudente, pero no lo ha sido, y ella la respeta y apoya en su proceso, pero nada más: "Yo conocí a Cruz cuando tenía dos años de edad; él prácticamente me crio y lo considero mi familia. Claro que mi papá no me faltó, estuvo ahí siempre, lo he dicho, pero con quien conviví 24/7 fue con Cruz", agregó sobre Cruz.

Ante esto, cuando Alicia fue captada al llegar a la Fiscalía para interponer una denuncia en contra de Francisco Cantú, al ser cuestionada sobre el distanciamiento confirmado por su hija, declaró que ella le pidió que la dejara de seguir en Instagram hace meses, pero, se negó a abordar las declaraciones en video que compartió a través de sus redes sociales. Pero poco después compartió un mensaje que para todos fue tomado como una indirecta: "Tal vez si fuera una persona interesada me iría mejor, pero no sé fingir: no abrazo si no quiero, no sonrío si no me agradas, no doy tiempo si no te quiero".

Por su parte, Cibad dejó en claro que él no se toma como un ataque o como una declaración de odio las palabras de la exintegrante de Juego de Voces, y que solo puede decir que va a esperar con paciencia el poder forjar una relación cordial con la hija de su pareja: "Más que un ataque, yo respeto mucho su punto de vista. Yo creo que cada persona vive sus procesos totalmente diferentes y sus duelos. Yo se lo dejo todo en manos de Dios. La vida es muy justa y la vida es muy grande. El tiempo es el único aliado. Lo único que me queda es respetar".

Finalmente, señaló de manera contundente que él va a respetar en todo momento la decisión que tome la hija de la intérprete de Ay Papacito, pues no solo ama a Alicia, sino todo lo que tiene que ver con ella y es importante, destacando que una de esas es precisamente la hija de la cantante: "Yo creo que tengo que respetar mucho su opinión. Yo siempre voy a amar todo lo que tenga que ver con mi mujer. Todos estamos en un proceso".

Fuente: Tribuna del Yaqui