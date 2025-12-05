Aparece herido 'El Mimoso': El exvocalista de El Recodo deja inquietante FOTO que prende alertas

Ciudad de México.- El popular cantante mexicano Luis Antonio El Mimoso López, conocido principalmente por haber formado parte de la Banda El Recodo, generó gran preocupación entre sus fans después de que hace unas horas publicara una fotografía en la que aparece visiblemente herido. En la imagen se observan golpes en su rostro, lo que para muchos es un claro indicio de que pudo haber sido víctima de una agresión.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, el cantante no ha explicado qué sucedió, pues en la descripción de la imagen únicamente escribió: "Estamos bien, gracias doctor". Por supuesto, las hipótesis no tardaron en surgir: desde quienes creen que se trata de maquillaje hasta quienes bromean sobre el tema. En TRIBUNA estaremos al pendiente de cuando el artista decida romper el silencio públicamente.

De hecho, se comenta que El Mimoso está por lanzar nueva música este mes. Aparentemente, su próximo proyecto llevará por título En las cantinas y se estrenará el 11 de diciembre en YouTube y plataformas de streaming. Como suele ocurrir, hubo quienes manifestaron su molestia, pues si la imagen forma parte de una estrategia de promoción, consideran de muy mal gusto recurrir a una falsa alarma para atraer la atención mediática.

Imagen que subió a sus redes

¿Quién es?

De acuerdo con información disponible en línea, su nombre completo es Luis Antonio López Flores. Nació el 21 de noviembre de 1979 en Concordia, Sinaloa, y desde adolescente se involucró en el mundo de la música integrándose a agrupaciones locales. Entre los proyectos más importantes de su carrera destacan La Original Banda El Limón y Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga.

En 2009 dejó la agrupación y, para 2010, inició su carrera como solista, etapa en la que ha lanzado temas como Mi prisionera, Típico, clásico y por supuesto también En esta vida no se pudo. No obstante, en fechas recientes también ha enfrentado situaciones personales complicadas, como su detención en noviembre de 2024 en Monterrey, donde fue acusado de violencia familiar.

Fuente: Tribuna del Yaqui