¿Cazzu confirma que Christian Nodal es un mal padre y ausente? Aclara todo sobre su hija, Inti

Buenos Aires, Argentina.- La reconocida cantante del trap de origen argentino, Cazzu, de nueva cuenta está dando de que hablar, debido a que recientemente brindó una entrevista, en la que aclaró todo de la crianza de su pequeña hija de dos años de edad, Inti Nodal Cazzuchelli, haciendo un comentario que hizo que comenzara el rumor de que Christian Nodal sí es un mal padre y uno ausente de la vida de la menor.

Desde hace más de un año, se ha acusado al intérprete de Adiós Amor, de no ser un padre presente y que además no atendería sus necesidades económicas. Aunque tanto Nodal como Cazzu prefieren no hablar del tema, en una reciente entrevista con Los 40 de Colombia, reveló que ella sola se hace cargo de la crianza de la menor: "Se cría solo conmigo, así que la única música que que sabe y lo único que sabe de música digamos es la la que hace su mamá". Incluso mencionó que para protegerla es cuidadosa con lo que le muestra de ella y la infantil: "En mi casa se escucha todo el día Moana y Frozen y Luli Pampín y Plim Plim".

Ante esto, la intérprete de temas como La Cueva, declaró que todo su equipo musical se encuentra también muy al pendiente de la menor y también han cambiado todo su repertorio musical para poder complacer a la pequeña, destacando que todos se la pasan interpretando el tema Libre Soy de Frozen: "Estamos todos en el team y el team está todo el tiempo cantando libre soy porque mi hija está obsesionada".

Desde el FCO de @CazzuColombia le dimos una papayera a @cazzuoficial como bienvenida a nuestro país uD83CuDDE8uD83CuDDF4

Su reacción fue lo más lindo, no superamos este momentouD83EuDD79

Gracias por recibir nuestro cariño siempre, Juli, te amamos! uD83DuDDA4?#cazzu pic.twitter.com/aFc2ZiYnzv — Cazzu Colombia uD83CuDDE8uD83CuDDF4 (@CazzuColombia) December 4, 2025

La creadora de Ódiame e Inti, canción con el nombre de la menor, reveló que la pequeña aunque tenga dos años de edad "comprende todo muy bien" y por ello, también las palabras que usan y los gestos que hacen, para que no agarre malas palabras ni tampoco pueda hacer alguna grosería: "Nosotros somos todos unos cancheros, imagínate, todos tatuados. Ella ve una persona con tatuajes y es una persona en la que ella puede confiar".

De la misma manera, destacó que al ella tener tatuajes y el resto de sus colegas también, dejó en claro su pequeña crece libre de prejuicio y cree en todas las personas que tienen tatuajes, incluso dice que desea ver un Santa Claus con tatuajes y ahora no sabe de donde lo sacará: "Ella dice Papá Noel… Papá Noel tiene tatuajes y yo ando ahí buscando un Papá Noel con tatuaje no sé dónde voy a sacar".

Fuente: Tribuna del Yaqui