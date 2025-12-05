Cazzu rechaza hacer dueto con Belinda tras reunión y revela porqué Christian Nodal es el culpable

Bogotá, Colombia.- La reconocida cantante de trap originaria de Argentina, Cazzu, acaba de dejar en claro que por ahora no habrá una fusión musical entre ella y Belinda, declarando que ha rechazado hacer un dueto al lado de la famosa cantante y actriz, después de su reunión en México y revela el porqué el polémico cantante del regional mexicano, Christian Nodal, que es ex de ambas, es en parte el culpable de esto.

Después de su primer encuentro en evento de GQ México en noviembre de este 2025, se despertó el rumor que la intérprete de La Cueva y la exactriz de Televisa podrían hacer una colaboración musical, en la que podrían tirarle hate a su expareja en común, el esposo de Ángela Aguilar, en la que también sonaría ella, pues aunque los dos jóvenes del regional mexicano lo han negado, el público sigue afirmando que la cantante se metió en las relaciones pasadas de Nodal hasta ser su esposa.

Por su parte, la intérprete de Con Otra, ha dejado en claro que no hay una colaboración en puerta con la intérprete de Egoísta, y durante una entrevista en Colombia, dejó en claro que el motivo es porque se les está relacionando mucho con el intérprete de Adiós Amor y no desea que se vaya a ese trasfondo: "Me gustaría que si en algún momento, si existe la posibilidad, todo el contexto de mierda este que nos rodea y que nos relaciona, que a mí me frustra bastante, eh, porque es como yo digo, o sea, ella y yo y todas las chicas involucradas en el lore, tenemos muchas cosas más en común que un chabón".

Ante esto, la creadora de Nena Trampa, se dijo muy molesta de que el encuentro con Belinda haya girado en torno al padre de su hija, Inti Nodal Cazzuchelli, debido a que considera que ellas tienen carreras muy importantes, construidas desde antes de que Nodal llegara a sus vidas, y ver que las reducen a él, le genera mucha molestia: "Me molesta como vernos reducidas a eso. Lo deja todo en una posición como que perjudicial, ¿sabés? Me encantaría a mí decirte que sí si todo esto no existiera, me encantaría hacerte como re estoy para hacer algo con ella".

Finalmente, declaró que tanto ella como la actriz de Bienvenidos al Edén se respetan mucho mutuamente como para dejar que el día que hagan en común, se relacione con el yerno de Pepe Aguilar, afirmando que por eso, por ahora no habrá un dueto entre ambas: "No creo que sea el mejor momento para sembrar algo que va a estar totalmente relacionado con algo que creo que ni ella ni yo queremos. Creo que ambas respetamos mucho como que lo que hemos conseguido por nuestros propios medios, como para caminar hacia un lugar donde se va a generar otra cosa".

