Christian Nodal demandaría a Cazzu por supuesto fraude; aseguran que recibiría 12mdp de manutención

Ciudad de México.- El reconocido cantante del regional mexicano, Christian Nodal, acaba de volver a dar de que hablar, debido a que recientemente se ha afirmando que demandaría a Cazzu en Jalisco, y al parecer podría ser por un presunto fraude, pues aseguran que la trapera argentina recibiría 12 millones de pesos de manutención para su hija, los cuales sería en efectivo para no declarar a Hacienda.

La polémica presentadora y periodista de espectáculos, Pati Chapoy, aseguró que estaba enterada del hecho en que Nodal en el juzgado de lo familiar de Jalisco, interpuso una demanda para la patria potestad de la menor, tener mayor opinión sobre las decisiones de la menor y el ajuste de la pensión, alegando que supuestamente en un año, le hizo llegar 12 millones de pesos mexicanos en efectivo a la intérprete de La Cueva a Argentina.

De la misma manera, en el programa vespertino de Ventaneando, aseguró que supuestamente la creadora de temas como Nena Trampa, había solicitado que el pago mensual fuera entregado en efectivo y que estos depósitos se realizaban a través de terceros en Argentina, para no tener que declarar en Hacienda ese dinero y por ende, no pagar los impuestos correspondientes: "12 millones de pesos, que Cazzu le dijo que quería uno por mes en efectivo y en su mano para que Hacienda de Argentina no se diera cuenta y ella recibiera el dinero completo".

uD83DuDE42La popular rapera argentina Cazzu aclaró a los fans que su hija Inti crece escuchando solo la música de su mamá y contenidos apropiados para su edad, “Mi hija se cría solo conmigo” opino y niega que la niña escuche las canciones de su famoso padre, Christian NodaluD83DuDE42 pic.twitter.com/rshi5IEI3m — EXA Victoria 94.5 FM (@ExaVictoria) December 5, 2025

Ante esto, la periodista mexicana declaró que ella no considera que sea necesario que Cazzu reciba tanto dinero para la niña, pues es una menor de solo dos años de edad que no cree que pueda consumir casi un millón de pesos al año, destacando abiertamente que ella considera que lo que está haciendo la argentina es fraude y no solo a Hacienda de su país, sino que también para el cantante de origen sonorense.

Cabe mencionar que hasta el momento, la intérprete de Con Otra y Ódiame, no ha salido para responderle a la presentadora de Ventaneando sobre esta polémica, pero se espera que pronto la trapera argentina le de una contundente respuesta, como en el pasado que criticó sus shows en México.

Fuente: Tribuna del Yaqui