Devastada, actriz de Televisa se pronuncia ante la partida de su hijo y se sincera sobre su dolor

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa y presentadora mexicana, Grettel Valdez, recientemente brindó una entrevista a diferentes medios de comunicación, en los que se ha pronunciado completamente devastada y ante sus miles de seguidores, se ha sincerado sobre su dolor ante la partida de su único hijo, el joven en futuro actor de melodramas, Santino Borghetti.

Como se sabe, Valdez solo ha tenido un hijo al lado de su expareja, Pato Borghetti, el cual por evidentes razones, es la persona más importante y favorita de Valdez, que en varias ocasiones ha hablado de su labor como madre, en las que siempre afirma que su pequeño es lo mejor que le pudo haber pasado en la vida, y demás cosas que dejan al descubierto su profundo amor y conexión como madre e hijo.

Es por este motivo que la partida ha sido más dolorosa que cualquiera que hayan vivido juntos a lo largo de los años, pues en esta ocasión no es algo de un ir y venir, pero tampoco es una tragedia como tal, y el problema es que Satino se encuentra en Londres, a dando decidió mudarse para estudiar actuación, ya que anhela seguir los pasos de sus famosos padres, y convertirse en un exitoso y querido actor.

Tristemente, pese a que esto es un paso evolutivo en la vida del joven, la actriz de Atrévete A Soñar en entrevista confesó que está devastada por la partida de su hijo y aunque esté muy feliz, emocionada y sea su fan número uno, seguía sintiendo el dolor tan intenso de no tener a su pequeño a su ladi: "Lo extraño muchísimo, lloro todos los días, trato de superarlo, estoy muy contenta por él, lo veo feliz, lo veo realizado, me emociona ver lo que está haciendo, soy su fan número uno".

Finalmente, mencionó, mientras trataba de evitar romper en llanto por la situación, dejó en claro que la felicidad de su único hijo en lo único que le importa: "Lo extraño muchísimo, me está costando, todo mundo me dice: 'Es tu momento de salir a la luz, de hacer cosas' como que me está costando hacer cosas, es parte, me va a pasar y lo mejor es que él está feliz".

Fuente: Tribuna del Yaqui