Fallece el gran Eduardo Manzano, Christian Nodal demandaría a Cazzu y más en el Tribuna Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- En el resumen de este viernes 5 de diciembre, conoce los detalles de la muerte del comediante Eduardo Manzano, actor de Una Familia de Diez de Televisa y fundador de 'Los Polivoces'.

Netflix compra Warner Bros

La plataforma de streaming Netflix llegó a un acuerdo para comprar los estudios de cine y televisión y la división de streaming de Warner Bros por 72 mil millones de dólares. Si las autoridades reguladoras federales la aprueban, la transacción promete crear un nuevo gigante del entretenimiento y medios de comunicación, uniendo el mayor destino de streaming del mundo con un estudio cinematográfico con 102 años de historia.



Christian Nodal demandaría a Cazzu por supuesto fraude

El cantante del regional mexicano, Christian Nodal, demandaría a Cazzu en Jalisco por un presunto fraude, ya que aseguran que la argentina recibiría 12 millones de pesos de manutención para su hija en efectivo, esto para no declarar a Hacienda. De acuerdo con Ventaneando, el intérprete de Dime Cómo Quieres y Botella Tras Botella señaló supuestas irregularidades en el manejo del dinero entregado para la manutención.



Fallece el comediante Eduardo Manzano

El famoso Eduardo Manzano, actor de Una Familia de Diez de Televisa y fundador de 'Los Polivoces', falleció el 4 de diciembre, según comunicó su hijo. Tras el anuncio de la noticia, actores, amigos y familiares se unieron al luto que sacude a la industria, los restos del actor serán velados a partir de hoy a las 16 horas en la funeraria García López de General Prim.

