Federica Quijano sale del clóset y rompe el silencio sobre su relación amorosa con otra mujer

Ciudad de México.- La reconocida cantante y exdiputada mexicana, Federica Quijano, hace poco decidió sincerarse con el público y finalmente salió del clóset, hablando de su bisexualidad, y ahora, en redes sociales ha decidido ya no guardarse nada y ha roto el silencio sobre su relación amorosa con otra mujer, gritando su amor a los cuatro vientos en sus posteos en Instagram.

Después de años de guardar silencio, Federica en el programa Pipiris Nights, que es conducido por su hermano Apio Quijano, decidió finalmente romper el silencio y por primera vez habló abiertamente de su bisexualidad, confirmando que sale con una mujer desde hace mucho tiempo: "Soy bisexual y sí ha sido difícil porque, como mujer, y más como adopté a mis hijos, esperan que seas la mamá perfecta para el niño perfecto para hacer la familia. A mí me daban miedo tantas cosas: ser atacada, ser juzgada, que me quiten a mis hijos".

En la conversación, la exintegrante de Kabaha, reveló que mantienen una relación amorosa con la doctora, Vanessa Rodríguez Parés, destacando que ella ha sido la mujer que le ha robado el corazón, afirmando que se encuentra muy feliz, que sus hijos lo saben todo y que por fortuna ambos han logrado entenderla, y ahora que son mayores de edad no tiene miedo de que pueda afectarles emocionalmente, pues pueden hablar como adultos.

Federica con su novia. Internet

¿Quién es Vanessa Rodríguez Parés?

Ante esta confesión de la intérprete de La Calle de las Sirenas, salió una pequeña investigación en la que se ha revelado que Vanessa, es una reconocida médica cirujana mexicana, que egresó de medicina de la Universidad La Salle, con una maestría en Cirugía Estética por el Instituto de Estudios Superiores en Medicina, enfocándose en procedimientos integrales de salud y bienestar, así como en medicina regenerativa, células madre, control post Covid-19, antienvejecimiento y tratamientos estéticos avanzados.

Generalmente, la intérprete de Te Necesito, desde que abrió su corazón, ha sido un poco más abierta de hablar de su relación, y en sus respectivas cuentas de Instagram, ambas han compartido imágenes juntas, en las que se dedican amorosos mensajes, como agradecimientos por darle "siempre lo que mi alma necesita" y también:

Eres un ángel, en esta vida, por muchas razones y para muchas personas has sido un ángel. Ahora creo más que fuiste el ángel que me agarró antes de golpear el piso, un ángel que desde entonces cada día me abraza y protege con sus alas, con su vida, así como yo la quiero proteger con la mía. Ella es mi ángel y me salva la vida cada día al enseñarme con su sonrisa y esa mirada que me hipnotiza, que aún en los días nublados, se puede disfrutar de la vida porque así me pasa desde que estoy contigo. FQT, te amo, por millones de razones, eres admirable ser humano y aprendo cada día de ti", fue el más reciente mensaje de Vanessa a Federica.

Fuente: Tribuna del Yaqui