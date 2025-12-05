Horóscopos HOY Mhoni Vidente VIERNES 5 de diciembre 2025: Predicciones para tu signo zodiacal

Ciudad de México.- La energía del mes toma fuerza este viernes 5 de diciembre de 2025, y, según la lectura del tarot y los astros, se abre un periodo ideal para retomar el control, avanzar con decisión y romper con estancamientos. La jornada está guiada por la carta de El Carro, símbolo de movimiento, enfoque y conquistas importantes. Esta combinación astral favorece los cambios firmes, las iniciativas valientes y las conversaciones que abren caminos nuevos. Por ello, Mhoni Vidente tiene un mensaje especial para cada signo en este día cargado de determinación y visión renovada.

Cada signo tendrá una prueba distinta, pero también una ventana abierta para avanzar. ¡Aquí los mensajes de Mhoni Vidente que no debes perderte!

Horóscopos de Mhoni Vidente para HOY viernes 5 de diciembre de 2025: La fortuna de tu signo zodiacal

Aries

Día de movimientos importantes. La carta de El Carro te anuncia avances rápidos, pero debes cuidar tu carácter impulsivo. No discutas en el trabajo. En el amor, llega un mensaje que no esperabas. Cuida tu salud estomacal.

Tauro

Recibes una propuesta que puede mejorar tu estabilidad económica. No dudes tanto. En el amor, alguien del pasado quiere volver a tu vida. Tu intuición estará muy activa: haz caso a tus sueños. Cambios en planes de viaje.

Géminis

Día de claridad mental. Resuelves trámites o papeles detenidos. En el amor, una conversación traerá paz. No te desgastes con personas que no están a tu nivel. Cuidado con dolores de cuello o espalda.

Cáncer

La Luna favorece tu sensibilidad, pero también te pone nostálgico. Evita tomar decisiones desde la emoción. En el trabajo llega un reconocimiento. En el amor, se fortalece un vínculo. Atiende tu descanso.

Leo

Te llega una oportunidad profesional o económica que no debes dejar pasar. En el amor, momentos de pasión o encuentros inesperados. No discutas con familiares. Cuida tus nervios y migrañas.

Virgo

Día para organizar, depurar y avanzar. Cierra ciclos pendientes. En el amor, alguien te confiesa algo importante. No te cargues de responsabilidades ajenas. Atiende temas intestinales.

Libra

Tendrás buena suerte en acuerdos, trámites o firmas. En el amor, se aclara una situación confusa. Si estás soltero, alguien te observa y quiere acercarse. Evita gastos innecesarios.

Escorpio

Tu energía está fuerte: usa ese poder para avanzar en tus metas. En el amor, pasión encendida. En el trabajo, evita pleitos por orgullo. Cuida tu sistema inmune.

Sagitario

El Sol sobre tu signo te trae expansión. Recibes un dinero extra o un pago atrasado. En el amor, estabilidad y buenas noticias. Es un día perfecto para iniciar algo nuevo. Cuida tus rodillas y piernas.

Capricornio

Día de decisiones firmes. Con El Carro dominando tu energía, nada te detiene. En el amor, una conversación marca un antes y un después. Ten cuidado con accidentes pequeños o tropiezos.

Acuario

La Luna sobre tu signo te vuelve visionario y creativo. En el amor, llega claridad sobre una relación. Proyectos nuevos se activan. Evita confrontaciones innecesarias; no todos entienden tu ritmo.

Piscis

Tu intuición está muy despierta. Día ideal para meditar, cerrar ciclos y escuchar tu voz interior. En el amor, armonía y reconciliaciones. En el trabajo, no te dejes manipular. Cuida tu energía emocional.

Fuente: Tribuna del Yaqui