Horóscopos HOY Nana Calistar SÁBADO 6 de DICIEMBRE 2025: El destino de tu signo este fin de semana

Ciudad de México.- Este sábado 6 de diciembre de 2025 llega con una energía introspectiva y profundamente espiritual. La jornada está guiada por la carta del tarot La Sacerdotisa, símbolo de intuición elevada, silencios reveladores y verdades que salen a la luz en el momento perfecto. En el plano astrológico, la Luna continúa su tránsito por Acuario, dando paso a ideas originales, claridad mental y desapego emocional. Por ello, Nana Calistar tiene un mensaje especial para cada signo en este sábado de revelaciones y movimientos energéticos profundos.

Consulta en TRIBUNA los horóscopos de este día y descubre qué te espera en el amor, el trabajo y el dinero. Si el mensaje te resuena, es porque está destinado para ti.

La carta del tarot La Sacerdotisa

Horóscopos de Nana Calistar para este SÁBADO 6 de DICIEMBRE

Aries

Te llega una revelación importante: alguien no era quien decía ser. La Sacerdotisa te abre los ojos y la Luna en Acuario te impulsa a cortar de raíz lo que no te suma. En el amor, aclaras sentimientos y tomas una decisión firme. En el trabajo, fluye una idea brillante que te da ventaja.

Tauro

Día de introspección, mi ciela. Vas a descubrir una verdad que cambia tu manera de ver a alguien cercano. En el amor, te buscan para pedir disculpas o aclarar un malentendido. El dinero mejora con una propuesta inesperada. Cuida tu energía y no te cargues de más.

Géminis

Tu intuición está a todo lo que da. Este sábado recibirás un mensaje o señal que te guía hacia el camino correcto. En el amor, alguien quiere hablar contigo desde el corazón. En lo laboral, evitas un problema gracias a tu intuición. Cuida tus emociones.

Cáncer

Día para guardar silencio y observar: La Sacerdotisa te pide que no hables de más. En el amor, alguien te confiesa algo importante. En el trabajo, fluyes con mejor energía y cierras un asunto que te daba vueltas. No descuides tu descanso.

Leo

Tu luz interna se activa, pero ojo: tendrás que decidir entre dos caminos. En el amor, se aclara una sospecha. En el trabajo, llega una propuesta que puede elevar tu posición. Maneja tu carácter para evitar choques innecesarios.

Virgo

La energía del día te pide calma y reflexión. En el amor, descubres algo que te ayuda a comprender mejor a tu pareja. Si estás soltero, alguien te observa desde lejos. En el trabajo, intuición pura: sabes perfectamente qué movimiento dar.

Libra

Tu equilibrio se activa de nuevo. La Sacerdotisa te ayuda a ver la verdad en una situación que te preocupaba. En el amor, recibes un mensaje que te alegra el corazón. En lo laboral, una idea creativa te abre puertas. No gastes demás.

Escorpio

Día de revelaciones profundas. Te darás cuenta de quién está contigo por lealtad y quién no. En el amor, pasión intensa o conversaciones que sanan. En el trabajo, no confíes información personal. Tu intuición será tu mejor aliada.

Sagitario

El Sol sobre tu signo potencia tu sabiduría. La Sacerdotisa te guía a tomar una decisión clave. En el amor, alguien quiere acercarse de manera sincera. En el trabajo, reconocen tu esfuerzo. Mantente atento a señales en sueños.

Capricornio

Día para meditar antes de actuar. En el amor, se aclara una duda que traías desde hace tiempo. En lo económico, llega estabilidad. En el trabajo, escuchas algo que te conviene callar. Tu intuición está bien afinada.

Acuario

Con la Luna en tu signo, estás brillante. En el amor, llega claridad sobre una persona que te interesa. En el trabajo, destaca tu creatividad y podrías recibir una propuesta sorpresa. Tus decisiones serán guiadas por la intuición.

Piscis

La Sacerdotisa domina tu día y te convierte en un imán de energía espiritual. En el amor, momentos de conexión profunda. En el trabajo, no te dejes manipular. Hoy es un día para escuchar más que hablar.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana domingo.

Fuente: Tribuna del Yaqui