Le amputaron la pierna: Hermano de Meghan Markle confirma que Thomas Markle sigue en terapia intensiva

Cebú, Filipinas.- El hermano mayor de la polémica exroyal, Meghan Markle brindó una actualización sobre el estado de salud de su padre en común, Thomas Markle, por lo que informó que le amputaron la pierna izquierda a causa del coagulo que amenazó su vida, además de que ha confirmado que sigue en terapia intensiva, donde permanecerá los próximos tres días bajo estricta vigilancia, y se encuentra con un delicado estado.

El pasado miércoles 3 de diciembre, se reveló que el exproductor de iluminación de Hollywood, había sido hospitalizado de emergencia y sometido a una cirugía, a causa de que se le fue encontrado un coágulo en su pierna izquierda, destacando que lo trasladaron del hospital al que llegaron a uno más grande y con especialistas, debido a que su caso era grave, y por ende, lo llevaron a terapia intensiva.

Ahora, este viernes 5 de diciembre, Thomas Markle Jr, su hijo mayor, acaba de confirmar que por desgracia, tuvieron que amputarle parte de la pierna a su padre, debido a que pese a la cirugía y a los intentos, su pie se puso azul y después negro, por lo que no había más opción: "Su pie se puso azul y luego negro. Pasó muy rápido. Lo llevé a un hospital local, le hicieron unas tomografías y una ecografía y dijeron que había que amputarle la pierna. No había otra opción. Me dijeron que tenían que amputarle la pierna y que era cuestión de vida o muerte".

PSA: People (including children) have medical emergencies every day due to no fault of their own, and many die.

If an 80+ yr old man who supposedly had 2 'heart attacks' & a 'massive stroke' CHOOSES to be sedentary & become morbidly obese that's nobody's fault but Thomas Markle pic.twitter.com/q0trVkf16G — Veritas (@theroyaleditor) December 5, 2025

Ante esto, el cuñado del Príncipe Harry, declaró que aún tiene riesgo de que se genere otro coagulo y pueda poner en riesgo su vida de nueva cuenta, por lo que deben de mantenerlo en observación todo el resto del fin de semana para cerciorarse que saldrá del peligro: "Uno de sus médicos dijo que los próximos dos o tres días son críticos. Le amputaron la pierna izquierda por debajo de la rodilla. Les preocupaba que se produjera una infección, como sepsis o gangrena. La piel estaba negra y moribunda".

No se dio ninguna opción. La respuesta era 'tenemos que operar ahora y quitarle la pierna o puede morir'. Fue una situación que puso en peligro su vida", agregó.

Cabe mencionar que hasta el momento, los duques de Sussex no han salido a hablar respecto a la crisis de salud del

This is unbelievable.

Thomas Markle is right now fighting for his life in hospital - things are genuinely very bad.

And Meghan Markle has just posted this on her Instagram.

Harry continues to degrade the British Royal Family by the day.

Truly grim.pic.twitter.com/jqG0MKUhEn — Dan Wootton (@danwootton) December 4, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui