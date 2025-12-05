¿Lupillo Rivera lo vuelve hacer? Muestra su tatuaje con nombre de su pareja, Taina Pimentel

Ciudad de México.- Lupillo Rivera vuelve a ser centro de controversia tras la difusión de un video en el que muestra, desde la pantalla de un celular, un tatuaje con el nombre de su actual pareja, Taina Pimentel. Aunque el cantante se negó rotundamente a enseñar si el diseño estaba realmente grabado en su brazo, la insinuación fue suficiente para que usuarios en redes sociales asumieran que la marca era auténtica. Esto desató una lluvia de críticas, cuestionamientos y comparaciones con episodios previos de su vida sentimental que han quedado registrados en tinta.

La acción generó un debate inmediato debido al historial de Lupillo con este tipo de gestos dedicados a parejas. La referencia más recurrente fue su supuesto romance con Belinda, ocurrido en 2019, del cual nunca hubo una confirmación formal por parte de la actriz, pero que dejó huella en la piel del cantante. En aquel entonces, Rivera decidió grabarse el rostro de la cantante en el brazo, provocando fuerte división de opiniones y convirtiéndose en una de las historias más comentadas de ese año en el mundo del espectáculo.

La relación entre Lupillo y Belinda se convirtió en un tema recurrente en programas de entretenimiento y redes sociales, especialmente porque la propia Belinda decidió nunca hablar de manera directa sobre el vínculo. A falta de declaraciones claras, el diseño se convirtió en la única evidencia pública de la intensidad con la que Rivera habría vivido ese romance. La imagen del rostro de la artista, hiperrealista y de gran tamaño, se volvió viral y, para muchos, un símbolo de la entrega impulsiva del cantante.

Sin embargo, en junio de 2021, Lupillo decidió cubrirlo de manera definitiva. El método elegido generó tanta polémica como el tatuaje original: en lugar de modificar la imagen, optó por un blackout total, un estilo que consiste en rellenar por completo la zona con tinta negra. La decisión fue interpretada como un intento drástico por borrar su pasado emocional, y también dio pie a bromas, memes y opiniones encontradas sobre lo que significaba ese cierre de ciclo.

Este antecedente provocó que la audiencia reaccionara de inmediato al nuevo video, advirtiendo que el cantante podría repetir la historia. Para muchos, la posibilidad de que Lupillo ahora lleve el nombre de Taina Pimentel en su piel levantó alertas sobre qué tan impulsivo puede llegar a ser cuando se enamora. Las comparaciones con Belinda no tardaron en aparecer, especialmente en comentarios que aseguraban que, de no funcionar la relación, terminaría recurriendo nuevamente a técnicas radicales para borrar el tatuaje.

