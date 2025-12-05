Luto en 'Una Familia de 10': Jorge Ortíz de Pinedo sufre trágica perdida y así da el último adiós

Ciudad de México.- Desgraciadamente el elenco de Una Familia de 10, este viernes 5 de diciembre se encuentran envueltos en un triste luto, por lo que el reconocido actor y productor mexicano, Jorge Ortiz de Pinedo, ha compartido su desgarrador último adiós, después de haber sufrido la trágica perdida de su padre en la ficción por los últimos 15 años en la industria, el actor Eduardo Manzano.

El hijo mayor de Manzano, Lalo Manzano, a través de su cuenta de Instagram, confirmó que su padre perdió la vida, y aunque no ha revelado el motivo de su inesperado deceso, en su mensaje destacó la importante de Manzano en la televisión mexicana, en la comedia y como padre, amigo y ser humano: "Con profundo dolor despedimos a mi papito hermoso y agradecemos a todos los que respetuosamente se han sumado con sus muestras de cariño".

Ahora, Ortiz de Pinedo a través de su cuenta de Instagram, compartió una imagen al lado de Manzano, señalando que falleció la madrugada de este 5 de diciembre, destacando que para él, era un personaje que marcó generaciones en la comedia, alabando su carrera, como uno de los 'Polivoces', además de su papel como 'Don Arnoldo López Conejo', quien era su padre en la comedia, Una Familia de 10.

Ortiz de Pinedo, señaló que el mundo del cine, el teatro, la TV y la comedia mexicana han perdido "indiscutiblemente" a uno de sus mejores iconos, por lo que aseguró que siempre será recordado con "admiración, respeto y cariño", agregando que tras 15 de años a su lado, tanto él como sus compañeros de Una Familia de 10 lo recordarán y rendirán homenaje: "Todos sus compañeros estamos de luto, y desde luego, las emisiones de este fin de semana de Tú crees y Una familia de 10 estarán dedicadas, con mucho respeto y cariño, para él".

Finalmente le mandó un sentido mensaje a su familia, especialmente a su esposa, Susana, por esta sensible partida, señalando que era un gran y querido amigo, además de su compañero de trabajo: "A su esposa Susana; a sus hijos, Eduardo, Mariela y Ariel; a sus nietos; a sus compañeros, amigos, y a su público, mi más sincero pésame por la pérdida de mi querido amigo y compañero. Descanse en paz el gran EDUARDO MANZANO, 'El Polivoz'".

Fuente: Tribuna del Yaqui