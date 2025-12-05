Olga Breeskin es hospitalizada de emergencia; este es su estado de salud

Ciudad de México.- La vedette y violinista mexicana Olga Breeskin fue hospitalizada de emergencia en Las Vegas, Nevada, tras sufrir una caída en su domicilio. La noticia fue confirmada este jueves 4 de diciembre en el programa Hoy, generando preocupación entre sus seguidores y colegas del medio artístico.

De acuerdo con los primeros reportes, la intérprete de 74 años fue trasladada de inmediato a un hospital local para recibir atención médica. El incidente ocurrió en su domicilio y, aunque el accidente fue aparatoso, los médicos descartaron fracturas o lesiones graves.

En entrevista con 'Hoy' la propia Olga compartió su experiencia y agradeció la pronta atención recibida. "Me caí en mi casa, me llevaron al hospital, me hicieron radiografías, tomografías, y gracias a Dios no tengo nada roto", relató con visible alivio. La artista también expresó su gratitud hacia el personal médico que la auxilió. "Me atendieron muy bien, me cuidaron, me dieron medicamentos y ya estoy en mi casa", aseguró, dejando claro que el susto no pasó a mayores.

Breeskin, quien se ha mantenido activa en presentaciones y en contacto con sus seguidores a través de redes sociales, aprovechó para enviar un mensaje de tranquilidad. "Estoy bien, gracias a Dios, y gracias a todos los que se han preocupado por mí", dijo. La noticia provocó una ola de mensajes de apoyo en plataformas digitales, donde admiradores y colegas le desearon pronta recuperación. La vedette, recordada por su trayectoria en los escenarios mexicanos, se mostró conmovida por las muestras de cariño.

Con más de cinco décadas de carrera, Olga Breeskin sigue siendo una figura emblemática del espectáculo nacional. Su hospitalización recordó la fragilidad de la salud en artistas veteranos, pero también la fortaleza con la que enfrenta cada desafío.

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México