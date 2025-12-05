¿Por sobredosis? Reportan hospitalización de emergencia de Sheila, hija de Camilo Sesto; esto se sabe

Madrid, España.- La polémica Sheila Devil, mayormente conocida por ser la hija transgénero del difunto cantante español, Camilo Sesto, está causando una gran preocupación, debido a que recientemente se reportó su hospitalización de emergencia, después de que presentara una crisis de salud, ¿acaso esto se trató de una sobredosis?; esto se sabe sobre su actual estado.

La mañana de este viernes 5 de diciembre, ha comenzado a circular la información de que Sheila, tuvo que ser traslada de emergencia al Hospital Universitario Puerta del Hierro, en Madrid, España, después de que comenzara a sentirse indispuesta, escalando hasta el momento en que su complicación de salud no pudo ser controlada y tuvieron que llevarla a que recibiera atención médica de forma urgente.

Ante esto, en el programa español, Y Ahora Sonsoles, compartió en su más reciente emisión el momento en el que la madre de la hija de Camilo, Lourdes Ornelas, entra al centro médico en el que su hija está siendo atendida. De la misma manera, declararon que la crisis de salud la llevará a pasar varios días internada bajo observación médica, esperando a que su estado no empore y pueda ser dada de alta sin riesgo.

Lo de Camilín (ahora Sheila Devil) es MUY PREOCUPANTE eh, cada día está más demacrada esta persona #niquefuéramos20n #TardeAR pic.twitter.com/8YXfxBpzCg — ADOROMIVIDA (@DIOSAPELITOZ) November 20, 2024

Más recientemente, el medio Tu Nota informó quela hija del intérprete de Corazón Encadenado, por fortuna no está grave ni delicada, y que por fortuna se encuentra estable y bajo control médico, aunque sigue sin revelarse cual fue el motivo por el que tuvo que ser atendida de manera tan urgente, y mantenerla bajo observación médica los siguientes días, pero, se espera que pronto se hable al respecto.

Cabe mencionar que desde hace un par de meses que Sheila, que en el pasado era conocido como Camilo Blanes, ha causado gran preocupación entre los fans de su difunto padre y amistades, ya que tras el deceso del intérprete de Melina, se ha dicho que cada vez se hunde más en las drogas, y en redes sociales, sus recientes publicaciones tienen comentarios como que debería de recibir ayuda urgente pues está en decadencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui