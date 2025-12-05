Revolución en el entretenimiento: Netflix confirma acuerdo para quedarse con Warner y HBO

Los Ángeles, Estados Unidos.- Hace unas horas salió a la luz que Netflix, la reconocida plataforma de streaming estadounidense, confirmó un acuerdo para adquirir Warner Bros., HBO y HBO Max, lo cual de inmediato provocó que muchos de sus clientes se emocionaran ante la posibilidad de ver desde sus cuentas las series y películas pertenecientes a estas compañías de entretenimiento.

Sin embargo, también hay quienes se han mostrado preocupados por el futuro del cine, especialmente las asociaciones de exhibidores en Estados Unidos, como Cinema United, que señalaron que, evidentemente, los propietarios de la compañía —que inició como un servicio de alquiler de DVD— no parecen tener interés en apoyar la proyección cinematográfica tradicional. De hecho, según USA Today, productores anónimos advirtieron al Congreso que cualquier tiempo en salas representa una pérdida para Netflix.

Un poco más sobre esta compra

Aparentemente, la adquisición de Warner Bros., HBO y HBO Max podría concretarse por 82.7 mil millones de dólares, unos 72 mil millones en valor accionario. No obstante, todo dependerá de la aprobación regulatoria en Estados Unidos y Europa. Se estima que el veredicto podría conocerse en un plazo de 12 a 18 meses, una vez que Discovery complete la separación de su división de TV por cable, Discovery Global, prevista para el tercer trimestre de 2026.

También estará 'Harry Potter'

Por su parte, Netflix ya tiene planificados varios de sus movimientos, pues según un comunicado pretende mantener las operaciones actuales de Warner Bros. y HBO Max. Sin embargo, lo que más expectativa ha generado es que integrará su contenido a la plataforma. En realidad, su propósito es enriquecer el catálogo que ofrece a sus suscriptores incorporando éxitos que han marcado la industria del entretenimiento.

Una vez que el acuerdo sea un hecho, y de acuerdo con Newsweek, los filmes y series que llegarían a Netflix en Estados Unidos incluyen títulos como Batman, The Dark Knight, Joker, Superman, Wonder Woman y Aquaman, así como contenido para niños como Looney Tunes, Tom y Jerry, Los Picapiedra y Scooby-Doo. Para los adultos, también estarían disponibles producciones como Game of Thrones, The Big Bang Theory, Friends y The Last of Us.

Fuente: Tribuna del Yaqui