Se volvió 'hombre': Tras renunciar a Televisa, protagonista de novelas reaparece y pide que la contraten

Ciudad de México.- Una reconocida actriz de telenovelas, que se retiró de Televisa desde 2021 y que tuvo un sorprendente cambio físico tras bajar 15 kilos, dejó sin palabras a sus seguidores debido a que en una reciente entrevista confesó su deseo de regresar a la actuación pero señaló que no la quieren contratar debido a su nuevo aspecto. Se trata de Vanessa Guzmán, quien ha sido criticada por acabar "como hombre" debido a que se metió de lleno al mundo del fisicoculturismo.
La protagonista de telenovelas como Alborada, Atrévete a Soñar y Soltero con Hijas cuenta con casi tres décadas en el medio artístico pero en los últimos años incursionó en el fisicoculturismo profesional. No obstante, ahora reapareció ante los medios y admitió su deseo por volver a los foros: "Quiero retomar, quiero regresar a mi carrera como actriz y dudé mucho de renunciar, de dejar todo, de que a lo mejor me estaba equivocando, que la vida de atleta no era lo mío".
De hecho, la también exreina de belleza confesó que se encuentra abierta a cambiar su físico con tal de poder volver a los melodramas: "Quiero pensar que, si como actriz me pueden requerir ciertos cambios físicos para determinados personajes, pues obviamente por qué negarse a la posibilidad de esto", dijo. Agregó que muchas veces la percepción pública se distorsiona por las fotografías de competencia. "La definición se confunde con tamaño, entonces piensan que estoy así, ¿no? Y no tiene nada que ver".
Guzmán también confesó sentirse sorprendida de que su físico se haya convertido en un obstáculo dentro de la industria del entretenimiento: "Hoy por hoy, digo, casi 30 años de carrera, pues ya deberían pesar mucho más, sobre ahora regresar a un aspecto físico… cuando ni en su momento con los certámenes se me exigió. Nunca he estado en un proyecto que haya fracasado. ¿En qué momento se pierde el fondo por la forma?".
De acuerdo con la famosa, su pasión por el fisicoculturismo ha ocasionado que algunas puertas se cierren, lo que la llevó a cuestionarse en qué punto se encuentra actualmente el medio artístico. Su reflexión fue directa: en qué momento la forma comenzó a pesar más que el fondo.
Cambiando de tema, Vanessa se refirió al incidente ocurrido con su hijo, luego de que se reportó que hubo detonaciones directas a su hogar. La actriz insistió en que se trató de un disparo accidental de su vecino y explicó que salió a dar todas las explicaciones necesarias proteger el futuro académico y deportivo del joven.
Porque en Estados Unidos es un tema muy delicado todo esto. Estamos en proceso de reclutamiento. Él tiene ya ahorita más de 14 ofertas para estudiar y llevárselo a jugar futbol americano a las universidades. En su reclutamiento podría haber afectado por el perfil y lo que se dijo a nivel mediático", detalló.
Fuente: Tribuna del Yaqui