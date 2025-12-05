Sol León acepta subirse al ring con la novia de Roberto; Poncho de Nigris desata el enfrentamiento

Ciudad de México.- La reconocida empresaria e influencer Sol León nuevamente está en medio de la controversia, ahora tras aceptar la propuesta de Poncho de Nigris, quien sugirió en una publicación de X (antes Twitter) que ella y la actual pareja de su exesposo Roberto deberían enfrentarse, pero en un espectáculo de box, pues como te informamos antes en TRIBUNA, ya incluso se habían encarado en plena vía pública.

De hecho, el polémico exparticipante de La Casa de los Famosos México 2023 lleva tiempo impulsando su nuevo proyecto Ring Royale, en el cual busca que influencers se animen a competir. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, ya tiene confirmado el encuentro entre su esposa Marcela Mistral y Karely Ruiz, quienes ofrecerán una pelea el 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey.

"Estaría bueno un tiro en RING ROYALE de Sol León y la nueva novia de Roberto. Díganles que sin escoltas y así podría ser mejor para que saquen su coraje. Avísenles que las ando buscando. Gracias", escribió en la plataforma de Elon Musk el regiomontano. Por supuesto, la publicación generó una gran polémica, pues mientras algunos se emocionaron con la idea, otros consideran innecesario incrementar el conflicto.

Aceptó la propuesta

Sol León acepta la pelea

Hace un par de horas, a través de su cuenta de Instagram, la creadora de contenido aceptó la propuesta, aunque aclaró que tiene varias condiciones. Entre las más relevantes señaló que Poncho deberá respetar el valor económico correspondiente, ya que es una figura pública, y que por su nivel de fama debe recibir una compensación acorde. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, él no ha respondido.

Uno de los puntos más comentados por los usuarios es que, según ella, su contrincante tendría que bajar de peso para equilibrar las condiciones del combate: "Si el Poncho jala con lo que yo cuesto, con lo que yo valgo, y tú te bajas unos 20 kg porque estás bien gordita", aseveró. Por último, añadió que le encantaría que en una segunda pelea ahora participaran Roberto y su actual pareja: "Me encantaría que pusieras al viejito a pelear con mi colágeno y al viejito déjalo en su peso".

