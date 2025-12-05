VIDEO: Así despidieron a Odalys Ramírez en vivo de 'Cuéntamelo Ya!'; rompió en llanto con este mensaje

Ciudad de México.- La reconocida presentadora mexicana, Odalys Ramírez, recientemente causó un gran shock en redes sociales y entre sus miles de fans, debido a que sus compañeros y producción de Cuéntamelo Ya!, en su ultimo programa la despidieron en vivo, lo que ocasionó que la conductora rompiera en llanto al recordar sus casi 10 años al aire formando parte del elenco, dejando un emotivo mensaje.

El pasado jueves 4 de diciembre, Odalys quiso tomar un momento del tiempo del programa de Televisa, para anunciar que tras nueve años al aire, ese día era su último programa, incluso con la voz entrecortada dejó en claro que la decisión fue difícil, debido a que para ella su tiempo en el programa producido por Nino Canún fue muy importante para su carrera y la definió como una de las más significativas para crecer.

Ante esto, declaró que ella estaba tomando esta elección porque para el próximo 2026 vienen proyectos importantes, destacando que antes de tomar los nuevos horizontes, tanto a nivel personal como profesional, se tomará un tiempo de descanso, fuera de la pantalla: "Después de más de nueve años, tomé la decisión de dejar el programa por proyectos personales y profesionales, nuevos horizontes que quiero explorar".

La esposa de Pato Borghetti también señaló que se retira del programa con la sensación de haber cerrado un ciclo importante, describiendo esta etapa como un periodo de aprendizajes, crecimiento y experiencias enriquecedoras, agradeciendo a todos por el apoyo a lo largo de los años: "Me llevo los más lindos recuerdos. Gracias Nino Canun por tu confianza. Gracias Alejandro Benítez por apoyarme siempre en carrera. Y gracias a todas mis compañeras y compañeros amorosos, que siempre se sumaron a mis locuras, y a los que se convirtieron en prácticamente familia".

Aunque no dio detalles sobre sus posibles nuevos proyectos que la llevaron a tomar esta decisión, se cree que podría ser un reality show al lado de su esposo, debido a que hace un par de semanas confirmó que el próximo 19 de diciembre, será su último día en Venga la Alegría, con el mismo discurso de que tiene nuevos proyectos que lo emociona y le impedirá el seguir en dicho matutino.

Fuente: Tribuna del Yaqui