Conductores de 'VLA', indignados; colaboradora sufre trágica muerte a manos de chófer que se fugó

Ciudad de México.- En Venga la Alegría, sus presentadores decidieron unirse y mostrar su profunda indignación ante los miles de espectadores, debido a que recientemente informaron que una de sus colaboradoras se encuentra viviendo un triste luto, a causa de que sufrió la trágica muerte de uno de sus familiares, y una de ellas se encuentra delicada en el hospital, a causa de un chófer que se dio a la fuga.

Durante la transmisión en vivo, el famoso presentador mexicano, Patricio Borghetti, poco antes del final de la emisión matutina, tomó la palabra para informar sobre el terrible hecho de que les informaron que el tráiler que había arrollado a dos personas, una madre con su hija, eran familiares de su colega: "Fueron atropelladas por el conductor de un tráiler cuando intentaban cruzar la Avenida Cuitláhuac y Vallejo". agregó con la voz entrecortada.

Ante esto, con visible molestia, agregó que el responsable de tan atroz hecho, no conforme con haber atropellado a la menor de edad y su madre, a una calle de lo ocurrido se bajó del tráiler y lo dejó abandonado, pues simplemente se dio a la fuga para retrasar el ser encontrado. Cabe mencionar que en el programa de TV Azteca no revelaron el nombre de quién es el colega afectado por esta situación.

Desgraciadamente, agregaron que cuando finalmente las autoridades llegaron al lugar de los hechos, declararon sin signos vitales a la mujer, que es cuñada de su compañera en el programa de Maru Silva, mientras que su sobrina sigue viva, pero en el hospital Magdalena de las Salinas para recibir atención médica, estando en un delicado estado de salud. Hasta el momento no se sabe más del hecho, pero se espera que con los días se den informes al respecto.

Por otro lado, tanto Kristal Silva como Sergio Sepúlveda y el resto del elenco de presentadores, han exigido que se encuentre al responsable y pague por su acción tan irresponsable, que dé una explicación y se haga justicia a la difunta cuñada de su amiga: "El chófer tiene que hacerse responsable de esta situación. Esperamos que lo encuentren. Abrazamos a fuerte a toda la familia afectas, nuestra solidaridad y cariño".

Un conductor de tráiler atropelló a una mujer y a su pequeña hija cuando intentaban cruzar una avenida en Azcapotzalco.



Fuente: Tribuna del Yaqui