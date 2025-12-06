¿De qué murió Eduardo Manzano? Hijo del actor de Televisa revela las causas; planearían una bioserie

Ciudad de México.- El artista Lalo Manzano, mayormente conocido por ser el hijo del difunto actor y comediante mexicano, Eduardo Manzano, en una reciente entrevista para varios medios de comunicación ha roto el silencio y reveló las causas de muerte de la reconocida estrella de Televisa, y confiesa que planearían bioserie para honrar la vida del famoso y su carrera, como ha pasado con Roberto Gómez Bolaños.

Desgraciadamente el elenco de Una Familia de 10, el pasado viernes 5 de diciembre se vieron envueltos en un triste luto, al haberse confirmado la lamentable muerte del reconocido actor Eduardo Manzano. Fue su hijo, Lalo, a través de su cuenta de Instagram, confirmó que su padre perdió la vida, aunque en ese momento no reveló el motivo de su inesperado deceso, señalando únicamente que estuvo en el hospital.

Ahora, durante su último adiós, el también actor, declaró que su padre se fue como un "rey", sin nada caótico o dramático, pues simplemente fue un paro respiratorio mientras que estaba dormido en el hospital, por lo que realmente no llegó a sufrir y estaba rodeado de familiares y resguardados por sus doctores: "Se nos adelantó, es la ley de la vida, no fue nada caótico, bendito Dios, fue un paro respiratorio, la muerte del rey, se fue dormido, en un hospital resguardado por médicos".

Ante esto, confesó que era claro que como hijos, esposa y demás familiares en este mundo, no deseaban la partida del actor de Los Polivoces, sino que deseaban que estuviera más tiempo, pero con su padre, al saber que dio e hizo todo lo que deseaba en vida, pues entendían que era el momento de irse: "Evidentemente, nosotros que quedamos aquí queremos que dure mucho, pero cuando ves a alguien que ya realmente terminó sus batallas y todas las coronó, creo en honra y gloria que siga su camino, que vaya a donde tiene que estar".

“Es un oleaje natural, emocional. Mi padre falleció a las 11:45 de la noche, ayer, el día 4, en un hospital. Llegué a casa tranquilo… bueno, no tranquilo, pero así como (en shock)”

Yo creo que, justamente, estaba recordando unas palabras que dijo mi padre en una entrevista, que se me hicieron emblema. Le preguntaron: ‘¿cómo le gustaría ser recordado?’ y él contestó desde su creación: ‘Pues yo quisiera ser recordado como un instrumento de Dios para llegar a las personas y tocar sus corazones desde el gozo’”,

“Así lo pidió, una cremación, para poderlo llevar a descansar con sus papitos". “He estado viendo que hay muchas series de María Feliz o el Chavo del 8. Sería un acierto enorme”

#ÚltimoMomento | Lalo Manzano JR, comediante e hijo de Eduardo Manzano "El Polivoz", desmintió en una transmisión en vivo en sus redes sociales, los rumores del deceso del querido actor quien interpretó a personajes como el Wash and Wear, Gordolfo Gelatino, Agallón Mafafas y más pic.twitter.com/pVKrf1rY85 — Veracruz Noticias (@veracruznotiof) July 26, 2025

