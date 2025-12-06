Éxito total en Hermosillo: Carín León confirma segunda fecha de 'La Cura Fest' tras agotar entradas

Hermosillo, Sonora.- El proyecto musical La Cura Fest, que tiene como representante al reconocido cantante sonorense Carín León, después de darse a conocer que los boletos se agotaron, ahora sorprendió a los fans del exitoso artista tras confirmar una nueva fecha: "La H no tiene llenadera. Boletos agotados para este 14 de marzo, pero como un día no es suficiente, agarraremos La Cura por segunda vez este 15 de marzo junto a Carín León".

De hecho, como ya se sabía, su primer festival se llevará a cabo el 14 de marzo de 2026 en Expogan Hermosillo, pero el revuelo en los últimos días fue tal que incluso se cayó la página donde podían adquirirse las entradas. Esta situación provocó que muchos optaran por hacer filas en los puntos de venta físicos autorizados; uno de los más concurridos fue el Hotel Araiza, ubicado en Blvd. Eusebio Kino.

Otro de los lugares elegidos es la Onda Latina, ubicada en Blvd. Solidaridad, entre José María Mendoza y Saturnino Campoy, dentro del Mercado Sahuaripa. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 11:00 a 19:00 horas, mientras que los sábados es de 11:00 a 18:00 horas. Cabe destacar que quienes solo tengan disponibilidad los domingos deberán acudir a Onda Latina de 11:00 a 14:30 horas.

Nueva fecha

Ayer, 5 de diciembre, inició la venta general en la plataforma oficial Arema Ticket, pero el pánico se apoderó de los seguidores del intérprete de Primera Cita, pues la afluencia superó la capacidad del servidor y este colapsó. Aunque más tarde volvió a la normalidad, Carín León utilizó sus redes sociales para recomendar no arriesgarse e ir directamente a los puntos de venta mencionados.

Reacciones acerca de la nueva fecha

Muchos usuarios en Instagram manifestaron su felicidad por la oportunidad de ver frente a frente al hermosillense, pero otros se mostraron algo inconformes porque, hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se ha dado a conocer la cartelera. En TRIBUNA nos comprometemos a mantenernos atentos a cualquier nuevo detalle de este asunto, pues el furor tiene a la gran mayoría impacientes por conocer todo lo que les espera en La Cura Fest.

