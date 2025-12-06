Horóscopos de HOY Nana Calistar: Predicciones para el amor, dinero y más en este domingo 7 de diciembre

Ciudad de México.- Si quieres cerrar la semana de la mejor manera, entendiendo los mensajes que te envía el universo y en paz con lo que ocurre en tu vida diaria, una buena opción es leer qué te depara el destino para este domingo 7 de diciembre. Quédate a ver y leer TRIBUNA porque a continuación te presenta las predicciones más acertadas para tu signo zodiacal con los horóscopos de Nana Calistar, una de las astrólogas más reconocidas de México.

Aries

Es un buen momento para dejar atrás ese amor del pasado que no te deja avanzar: La recomendación de hoy es que te enfoques en ti y en tu bienestar. Se puede venir un cambio grande si pones empeño en ti, priorizándote en todos los aspectos. Cuida tu presión arterial y niveles de colesterol.

Tauro

Este mes de diciembre estará marcado por cierres y fin a etapas. Cuida a tu pareja y no dejes que la monotonía traiga problemas. Cambia tu mentalidad y prepárate para recibir cosas muy positivas en el futuro. Habrá mejores ingresos y la oportunidad de una nueva oferta laboral.

Géminis

En los próximos días sentirás la necesidad de reflexionar sobre tus relaciones. En cuestiones económicas, es necesario que cuides tus gastos y que no hagas compras innecesarias. Cuida tu energía y enfócate en lograr metas positivas.

Cáncer

Te podría llegar un dinerito extra que vendrá a darte un respiro en cuestiones financieras. Asimismo, es posible que pronto llegue un inesperado cambio de look. Aprovecha la buena racha en tus relaciones y disfruta todo lo que el universo te ofrece en este momento.

Leo

Es una buena racha para el romance, pero para que puedas tener éxito, debes ignorar todo aquello que te estorba en el camino. Te llegará una noticia que te pondrá de malas, recuerda que la actitud es primordial para resolver conflictos. No hay cabida para los amores del pasado.

Virgo

Debes empezarte a enfocarte en las cosas positivas que llegan a tu vida. Cuida tu espalda, podrías tener molestias en los próximos días. Es hora de que vayas por tus metas que deseas alcanzar. Si sientes nostalgia y tristeza, permítete disfrutar esos sentimientos. Todo pasa.

Libra

Tienes unos meses donde estás por de más intolerante. Deja de ser tan inseguro. Viene una gran sorpresa, quizá dentro de la familia, ya que alguien anunciará embarazo (podrías ser tú). Te resulta complicado entablar una relación debido a que no te gusta dar tu amor a cualquiera.

Escorpio

No debes de dar explicaciones de dinero a nadie ¡total! Nadie te mantiene y no debes de escatimar en gastos para alcanzar la felicidad. Encontrarás paz cuando te des cuenta que no debes depender de nadie y que el amor más importante es el que tú mismo te das.

Sagitario

Son tiempos buenos, concretarás planes que te traían muy ilusionado. No escuches a personas que solo buscan preocuparte y causarte estrés. Si estás por hacer un examen, curso u otro tema escolar tendrás éxito. Deja de creer en las promesas que tú sabes son falsas.

Capricornio

Deja los rencores del pasado que no te dejan avanzar. No esperes a que sea demasiado tarde, comienza desde hoy a disfrutar todo lo que ya tienes. Podrías iniciar un nuevo negocio o recibir dinero extra estos días.

Acuario

Tu carácter tan frío ocasiona muchas veces que la gente que quieres se aleje de ti; demuéstrales tu afecto y cariño. Es posible que recibas una noticia que te causará estrés o te dejará muy pensativo.

Piscis

No caigas en la manipulación de nadie, así sea un miembro de tu familia; sin embargo, lleva la fiesta en paz. Se vienen días llenos de cambio, por lo que es ideal que busques una nueva oportunidad en el amor. Si estás en pareja, es probable que los celos te hagan tener peleas o discusiones.

