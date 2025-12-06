Horóscopos HOY Mhoni Vidente SÁBADO 6 de DICIEMBRE: Predicciones para tu signo zodiacal

Ciudad de México.- Este sábado 6 de diciembre de 2025 llega con una energía que, según los horóscopos de Mhoni Vidente, marcará un antes y un después en temas personales, laborales y emocionales. La astróloga advierte, en el horóscopo de hoy, que la Luna transitando en Acuario abre una ventana de decisiones clave: algunas señales impulsarán cambios acelerados, mientras que otras pedirán prudencia absoluta. ¡Aquí todo lo que debes saber!
Horóscopos de Mhoni Vidente para HOY sábado 6 de diciembre de 2025: La suerte de tu signo zodiacal
- Aries
Día de revelaciones. La intuición te avisa de un cambio importante en tu vida amorosa. En el trabajo, solucionas un problema que venías arrastrando. Evita discusiones familiares. Cuida tu salud emocional y evita desvelarte.
- Tauro
Viene una oportunidad económica que no debes dejar pasar. En el amor, alguien te busca para aclarar un malentendido. Tu energía estará sensible, así que no cargues con problemas ajenos. Atiende dolores de cuello o espalda.
- Géminis
La Sacerdotisa te marca un día de intuición poderosa. Lo que descubras hoy te ayudará a tomar una decisión profesional. En el amor, una conversación honesta te dará paz. Cuidado con robos o pérdidas materiales.
- Cáncer
Tu sensibilidad está elevada. Día ideal para meditar, descansar y escuchar tu voz interior. En el amor, llega un mensaje que te mueve emociones profundas. En el trabajo, un pendiente por fin se resuelve. Cuida tu digestión.
- Leo
Tu carisma está fuerte, pero deberás controlar tu carácter. En el amor, alguien quiere sincerarse contigo. En lo laboral, se activa una propuesta que puede elevar tu posición. Evita chismes y comentarios innecesarios.
- Virgo
Día de claridad interna: entenderás algo que antes no veías. En el amor, te llega una verdad que te ayuda a avanzar. En el trabajo, tu capacidad de análisis te da ventaja. Atiende temas de estrés o tensión muscular.
- Libra
Llega equilibrio a tu vida. En el amor, se arregla una situación confusa. En lo económico, recibes un pago o una ayuda que necesitabas. Mantente atento a una noticia importante por la tarde. No gastes de más.
- Escorpio
Vives un día de revelaciones profundas. En el amor, se aclara una duda que te inquietaba. En el trabajo, no confíes información personal. Cuida tu sistema inmunológico: evita cambios bruscos de temperatura.
- Sagitario
Tu energía se expande con fuerza. En el amor, estabilidad y conversaciones honestas. En lo laboral, te llega reconocimiento o una propuesta nueva. Cuida rodillas y cadera. Evita los excesos.
- Capricornio
Día para poner orden en tu vida. En el amor, una conversación importante define el rumbo de la relación. En el trabajo, escuchas algo que te conviene guardar en secreto. Evita caídas o golpes pequeños.
- Acuario
La Luna en tu signo te da claridad mental. En el amor, llega una verdad que te ayudará a decidir. En el trabajo, tu creatividad será clave. Procura no confrontar a nadie hoy. Cuida tu sueño y descanso.
- Piscis
La intuición te guía fuertemente. En el amor, conexión profunda o reconciliación. En el trabajo, no permitas que alguien te manipule. Te favorecen trámites y decisiones importantes. Cuida tu energía, evita ambientes negativos.
Fuente: Tribuna del Yaqui