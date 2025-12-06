La golpeó y amenazó: Actriz de Televisa revela que fue abusada a mano armada por poderoso empresario

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa y exitosa violinista de origen ruso, Olga Berskin, recientemente brindó una entrevista en la que se sinceró con el público y declaró que fue golpeada y amenazada por poderoso empresario musical, cuando este se aprovechó de la inocencia de ella y de su poder, abusando sexualmente de ella cuando era una joven de 17 años, inmovilizándola a mano armada.

En una entrevista para el programa El mitangrit con Horacio Villalobos, Olga reveló que sufrió de violación en dos ocasiones, el primero a los nueve años en su natal Rusia por un primo hermano, y la segunda, recordó que por parte del empresario que le prometió hacerla una verdadera estrella internacional: "A los 9 años por un primo hermano, primera; la segunda a los 17 años por un empresario. Ya saben el nombre, pero por prudencia no lo he mencionado porque tiene hijos, nietos, bisnietos, y eso está en mi libro".

Olga escribió un libro al respecto, y señaló que lo hizo para que las nuevas generaciones reconozcan las señales de quienes llegan con discursos manipuladores como "te voy a prometer, te voy a hacer para que te hagas estrella", asegurando que aún se usa, y quiere alertar a las jóvenes y padres, para que no pasen lo mismo que ella y sus progenitores: "Mi mamá era chapadita a la antigua, no sabía de la maldad, mi papá no habla español… ¿quién me iba a guiar emocional y espiritualmente? Nadie, y por eso me vio... el maldito viejo".

Aunque en la primera ocasión era solo una niña, Olga declaró que la segunda fue lo más espantoso de su vida, debido a que él no solamente fue violento y la golpeó, sino que también la amenazó con un arma blanca en su mano, por lo que no tuvo ni la oportunidad de defenderse: "Eso fue espantoso, porque fue violento, fue a mano armada, con violencia y golpes. Ese hombre se debe estar pudriendo en el infierno porque no creo que haya sido yo la única menor de edad que haya violado".

Ante esto, reconoció que a lo largo de la vida ha logrado mantenerse sana es no guardarse nada, y aunque sigue doliendo cada que habla del tema, sintiendo ese mismo dolor que en la primera ocasión que lo revivió todo: "Todo eso me ha ayudado a no dejarme caer, a sanar esas heridas que son difíciles porque a veces sangran. Y cuando la gente pregunta '¿por qué llora tanto la señora?', es porque duele repasar lo que viviste… te vuelve a sangrar la herida".

Fuente: Tribuna del Yaqui