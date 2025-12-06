Meghan Markle se habría reconciliado con Thomas Markle tras confirmarse que está al borde de morir

California, Estados Unidos.- De nueva cuenta, Meghan Markle está causando un gran revuelo en las redes sociales, debido a que se ha dicho que se habría reconciliado con su padre, el polémico exproductor de iluminación, Thomas Markle, después de siete años distanciados y un pleito legal en los Estados Unidos. El motivo se dijo que fue al revelar que estuvo al borde de la muerte por un coagulo en la pierna izquierda.

El pasado miércoles 3 de diciembre, se reveló que el exproductor de iluminación de Hollywood, había sido hospitalizado de emergencia y sometido a una cirugía, a causa de que se le fue encontrado un coágulo en su pierna izquierda. En ese momento, se dijo que los doctores estaban vigilándolo, pero por desgracia, no pudieron salvarle la pierna y no regresó la circulación, y su hijo, Thomas Markle Jr., confesó que tuvieron que amputarle parte de la pierna izquierda.

Como era de esperarse, en redes sociales como X, anteriormente conocido como Twitter, comenzaron a cuestionar sobre el la esposa del Príncipe Harry habría hablado con su padre y otros criticándola. En medio de esta serie de dimes y diretes, el portavoz de la exroyal, dijo que sí se pusieron en contacto: "Puedo confirmar que se ha puesto en contacto con su padre". Cabe mencionar que hasta el momento, no ha dicho si realmente hablaron y se reconciliaron.

Thomas y Meghan. Internet

Como se sabe, en el año del 2018 la boda de los duques de Sussex sacudió al mundo entero, y no solo por la boda del hijo del entonces futuro rey del Reino Unido, el Príncipe Carlos, hoy Rey Carlos III, sino por la ausencia de Thomas, que días después se dijo que fue porque le dio un infarto, mientras que otros medios declararon que padre e hija estaban distanciados. Poco después se desató la polémica en la que acusaron a Thomas de haberla traicionado y vendido información de su boda, por lo que incluso por años estuvieron en una batalla legal.

Actualmente se sabe que el exproductor de iluminación sigue luchando por su vida, ya que los doctores quieren tenerlo bajo observación por varios días en terapia intensiva, antes de tomar nuevas decisiones, debido a que recientemente Thomas Jr., declaró que estaban preocupados de nuevas complicaciones.

Thomas y Meghan no hablan desde el 2018. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui