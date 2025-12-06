Omar Harfouch criticó entrevista a Fátima Bosch; afirma que se encubre fraude en Miss Universo 2025

Nueva York, Estados Unidos.- El exjurado de Miss Universo 2025 que renunció de último momento, Omar Harfouch, recientemente empleó sus redes sociales para criticar entrevista que se le hizo a la actual reina del concurso de belleza representante de México, Fátima Bosch, que se le realizó en Nueva York, asegurando que no se fue objetivo y están encubriendo el fraude que se dice hubo en el certamen.

Bosch tiene varios días en Nueva York cumpliendo su agenda como parte de su coronación, visitando a líderes políticos y religiosos del país norteamericano, así como el embajador mexicano Esteban Moctezuma. En medio de esta agenda, se presentó a uno de los programas de CNN, en el que el periodista Jake Tapper la entrevistó y la alabó por su belleza y por lo que se dice fue un actor de valentía puro.

Trapper recordó la polémica que vivió Miss México con Nawat Itsaragrisl, el representante del certamen de belleza de Tailandia y comentó que el empresario negó lo ocurrido, pero en lugar de preguntarle sobre la demanda en su contra, abiertamente prefirió hablar del apoyo mundial que recibió al no quedarse callada, destacando que para él está siendo un ejemplo del empoderamiento femenino y de justicia.

De la misma manera, hablaron del trabajo altruista que Fátima ha hecho desde pequeña, como ayudar a los niños con cáncer, señalando que su labor es muy importante y que considera que hará un gran trabajo en su misión como Miss Universo 2025, y le pidió que no preste atención al hate en redes sociales: "Necesitas seguir concentrada en lo que necesitas. Tienes que no prestar atención a las redes sociales. Ni siquiera sé cuántas de esas son personas reales, bots, personas pagadas o personas que simplemente son miserables e infelices", comentó Tapper.

?uD83CuDF99? @bosch_fatima asistió al programa The Lead de Jake Tapper, en CNN, donde el periodista le dijo que su historia era una inspiración, ya que rara vez cubren concursos como Miss Universo. También señaló que solo la gente infeliz lanza ataques y que no vale la pena leerlos. La… pic.twitter.com/E2Zi04MnYN — Tabasco HOY (@TabascoHOY) December 5, 2025

Finalmente, aseguró que Fátima realmente cuanta con el respaldo mundial y que es una inspiración para muchos, destacando que ellos jamás habían cubierto nada con lo referido a Miss Universo, pero que su labor fue inspiradora y le abrieron un espacio por esta razón: "Normalmente no cubrimos el concurso de Miss Universo, pero esto es algo muy especial gracias a ti, a lo que representas, a tu valentía y a tu misión de empoderamiento femenino. Cuéntanos sobre eso y lo importante que debe ser", ahondó.

Ante esto, el exjuez de Miss Universo, decidió salir a arremeter en contra del conductor de CNN, asegurando que lo que hizo fue "guardar silencio" a la verdad y que eso "no es periodismo, es complicidad", destacando que debió de haber tocado los temas del fraude en los que está involucrada al igual que su padre: "No hubo una sola palabra acerca del fraude. No se le preguntó sobre la legitimidad de su título de Miss Universo 2025. No se mencionó el hecho de que se reportó que el padre de Fátima tiene un negocio multimillonario con el dueño de Miss Universo".

Entrevistador: Si el dueño no hubiera intervenido, ¿quiénes eran las favoritas dentro de los jurados para ganar Miss Universo?



Omar Harfouch (jurado que renunció al certamen):

"Miss Argentina, Miss Perú y Miss Puerto Rico" pic.twitter.com/3NTZ9SVcBe — Ariana Salazar (@alvarosahr) December 2, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui