¿Peleará custodia de hija de Daniel Bisogno a Cristina Riva? Alex Bisogno revelara luchará por la menor

Ciudad de México.- El reconocido presentador mexicano, Alex Bisogno, acaba de brindar una entrevista a medios de comunicación, en la que revela que luchará por su sobrina Michaela Bisogno, la única hija de su hermano, el difunto presentador de TV y actor mexicano, Daniel Bisogno, ¿acaso peleará la custodia de la menor a su madre, la expresentadora, Cristina Riva Palacio?

"La primera Navidad sin Daniel, sí, es muy difícil, tan solo pensarlo. Él era un pilar de la familia… siempre era la persona que estaba diciendo: 'Oye ¿dónde nos vamos a ver? ¿Y qué vas a llevar? Yo hago el bacalao'".

Alex Bisogno reveló que el apoyo económico prometido para su padre aún no ha llegado. Explicó que no han recibido ningún recurso y que el proceso legal continúa en curso, sin avances concretos. De acuerdo con su testimonio, el juicio podría extenderse por años, por lo que la familia permanece a la espera de resoluciones que definan el manejo de los bienes y responsabilidades que quedaron tras el fallecimiento de Daniel.

don Concho Bisogno "Todos hemos sufrido muchísimo, pero creo que mi papá más. Yo perdí a mi madre, perdí a mi hermano, pero dicen que el dolor más fuerte es el de perder un hijo. Obviamente no se acostumbra a la ausencia de Daniel".

"Hasta que la niña tenga 18 años y ya que ella haga lo que quiera con su dinero. Pero ya están tomando decisiones por ella. No, eso no está padre. Y eso lo voy a defender hasta sus últimas consecuencias".

Fuente: Tribuna del Yaqui