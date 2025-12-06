Tekashi 6ix9ine: Tras ser declarado culpable de posesión de drogas y armas, el rapero recibe sentencia

Miami, Estados Unidos.- Después de que el famoso cantante de rap, Tekashi 6ix9ine, recientemente fuera declarado culpable a causa de estar en posición de drogas y armas ilegales en su hogar en Miami, Estados Unidos, hace unas cuantas horas de recibir sentencia a prisión. Fue el propio rapero el que dio declaraciones al respecto de esta situación, incluso cuanto tiempo pasaría en la cárcel, y su reacción al respecto.

Como se sabe, mientras que se investigaba que un asalto a su casa ubicada en Florida, Estados Unidos, de Daniel Hernández, conocido artísticamente como Tekashi 6ix9ine, la Policía tuvo que indagar dentro de la propiedad del cantante, causando que la investigación diera un giro inesperado, debido a que las autoridades encontraron objetos de interés, como sustancias nocivas para la salud e ilegales y armas de fuego.

Ahora, tras más de cinco meses en investigaciones, según documentos y reportes obtenidos por TMZ Hip Hop, un tribunal federal de Nueva York, acaba de ser sentenciado a solamente tres meses de prisión, pese a que los fiscales pedían una codena mucho mayor por haber violado su libertad condicional, el juez optó por elegir un castigo mucho menos, y el próximo 6 de enero del 2026 deberá de presentarse para ser detenido.

Tekashi 6ix9ine (Daniel Hernandez), 29, has been sentenced to an additional three months in federal prison for violating the terms of his supervised release. Federal Judge Paul Engelmayer, visibly frustrated… pic.twitter.com/neLNY8rAWi — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) December 6, 2025

Ahora, el propio Tekashi decidió romper el silencio y brindó una breves declaraciones para TMZ, en las que reveló que él no se aflige por sus tres meses en la cárcel, señalando que considera que es "una sentencia justa" y que aprovechará el tiempo en prisión como un "campamento de entrenamiento", en el que planea bajar de sus 86 kilos hasta los 54 kilos, y que comerá una caja de galletas Oreo.

Finalmente, el intérprete de temas como Mala y Gotti, declaró que él cree que podría ser ubicada en una unidad de seguridad especial debido a su condición de "soplón", aunque afirma que nunca ha sido atacado en prisión y no espera que esta vez sea distinto, destacando que espera que el tiempo dentro de la cárcel pase rápida, dejando en claro que piensa positivo de todo esto.

INSANE VIDEO: Tekashi 6ix9ine’s Florida home was stormed by four gunmen hunting for his cash and car keys… and they held his mother against her will during the terrifying invasion. uD83DuDC40uD83DuDE33 pic.twitter.com/6uyaEq1fCn — Rain Drops Media (@Raindropsmedia1) November 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui