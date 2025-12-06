Tensiones en 'Exatlón México': Mati Álvarez estalla en contra de Koke Guerrero y lo tacha de "ardido"

Ciudad de México.- Las tensiones en Exatlón México siguen creciendo entre los integrantes de los rojos y los azules, y en una reciente transmisión en vivo del reality con sus fans, Mati Álvarez respondió a las preguntas que les leyeron de los espectadores, y en este estalló en contra del reconocido atleta mexicano, Koke Guerrero, al cual no solo dijo que no podía contra ellos, sino que lo tacha de "ardido".

Después de que Mati ganó la Medalla Femenil en el famoso reality deportivo, que se transmite por TV Azteca, tuvo un en vivo con sus fans, quienes le dejaron comentarios y preguntas, en las que le cuestionaron sobre Koke, a lo que ella dijo que estaba muy "desilusionada" con la cara que estaba conociendo del gimnasta profesional en esta temporada, asegurando que solo era conflictivo y estaba solo causando caos.

De la misma manera, cuando le cuestionaron el que haya hecho llorar a Evelyn Guijarro por un festejo a modo de burla, ella solo dijo que era mentira de Koke, que en realidad solo era un intrigoso y que ellos no tienen nada en mal plan con ninguno de los azules: "No considero eso, la verdad es que con Evelyn me llevo bien. Koke no sé qué le pasa, creo que anda medio ardido, no le puede ganar al Mono".

¡La victoria es suya! ?uD83CuDFC5 El equipo Rojo gana la Batalla por la Supervivencia. uD83DuDCAAuD83CuDFFCuD83DuDD34uD83DuDD25#ExatlónMéxico EN VIVO AHORA uD83DuDC49 https://t.co/2DzbKfVCjR

Lunes a viernes, a las uD83DuDD567:00 PM. por Azteca UNO. uD83DuDCFA pic.twitter.com/FtX37iX5j1 — Exatlón México (@ExatlonMx) December 6, 2025

La campeona del Exatlón Cup, declaró que desde su punto de vista, las críticas de Guerrero tienen más que ver con frustración personal que con hechos reales, asegurando que no supera el que los rojos tienen un nivel superior, que un Humberto Noriega o un Mono Osuna lo superen y por eso ahora solo busca generar situaciones incómodas o de polémica sacando pleitos de donde realmente no hay.

Es alguien que está super obsesionado con Exatlón, sale de Exatlón y entrena, entrena y toda su vida es Exatlón y le cuesta aceptar que alguien es nato

Fuente: Tribuna del Yaqui