Corona de tamal y dedicatoria: Actriz de 'Una Familia de 10' conmueve en el adiós a Eduardo Manzano

Ciudad de México.- Eduardo Eugenio Manzano Balderas fue un actor de televisión que dejó un gran legado en la comedia mexicana, pues no solo formó parte del dúo cómico Los Polivoces, junto a Enrique Cuenca, sino que también la generación actual lo conoció por su emblemático personaje de Arnoldo López en la exitosa serie Una familia de diez, producida por Jorge Ortiz de Pinedo.

El pasado 4 de diciembre de 2025 perdió la vida a los 87 años. La triste noticia la dio su hijo, Lalo Manzano, a través de de su Facebook: "Con profundo dolor despedimos a mi papito hermoso y agradecemos a todos los que respetuosamente se han sumado con sus muestras de cariño", expresó el hombre, quien también se dedica a la industria del espectáculo. Además, comentó que la causa del fallecimiento fue un paro respiratorio.

¿Una corona de tamales?

Se comenzó a viralizar en todas las plataformas de las redes sociales un arreglo floral que se pudo apreciar justo en el lugar donde despedían a Eduardo Manzano. El mismo estaba hecho de hojas de tamal e incluía una banda con el escrito: "Zully Keith, te quiero Lalo", lo que evidencia que la responsable del detalle fue la actriz que interpreta a Renata en el programa de Ortiz de Pinedo.

Zully Keith

Además, Mariana Botas también se pronunció sobre el tema, aunque en este caso lo hizo por medio de su Instagram, donde compartió parte de esta lamentable pérdida: "Hoy me desperté con esta noticia tan triste y tengo el corazón roto… ¡Mi Lalito! No hay palabras para describir el amor, admiración y agradecimiento que siento hacia ti. ¡Fuiste y siempre serás mi abuelito, porque tú y yo sabemos que así fue!".

Lalo Manzano

El primogénito de Manzano Balderas le dedicó el pasado sábado un nuevo post a su padre, donde mencionó que espera algún día aprender a vivir con el recuerdo del hombre que le enseñó tantas cosas, pues desea más que nadie honrarlo. No obstante, en parte del escrito dejó entrever que, por ahora, la tristeza predomina en su vida y que le cuesta conectar con los sentimientos que solo experimentaba a su lado.

