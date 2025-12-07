Horóscopos HOY Mhoni Vidente DOMINGO 7 de diciembre: La fortuna de tu signo zodiacal

Ciudad de México.- Este domingo 7 de diciembre llega cargado de una vibración intensa y acelerada, pues la Luna en Aries domina el cielo y, de acuerdo con la lectura astrológica, empuja a muchos signos a actuar sin titubear. La energía se vuelve más directa, más valiente y con un toque impulsivo que ayudará a resolver situaciones que se habían dejado en pausa por miedo, cansancio o indecisión. Al mismo tiempo, Mercurio en Capricornio comienza a ordenar pensamientos y poner estructura a todo aquello que parecía disperso.

Los horóscopos de hoy señalan que será un día de claridad repentina: decisiones que por fin se toman, rutas que se definen y emociones que se alinean con lo que realmente se quiere. También será común sentir una intuición más afilada, capaz de marcar el rumbo sin tanta duda. Para algunos signos, este domingo podría representar el inicio de un movimiento clave que influirá directamente en los días siguientes. ¡Lee más sobre los mensajes de Mhoni Vidente aquí!

Horóscopos de Mhoni Vidente para HOY domingo 7 de diciembre

Aries

Día de decisiones firmes. La energía del domingo te empuja a cerrar un ciclo emocional que ya no te aporta nada. Un dinero extra llega inesperadamente. En el amor, alguien piensa mucho en ti. Usa algo rojo para atraer la buena suerte.

Tauro

Recuperas tu estabilidad. Este domingo estarás muy intuitivo y te llegará una revelación en sueños. Ten cuidado con comentarios que no te corresponden. Un familiar te buscará con buenas noticias. El amor se acomoda.

Géminis

Te viene un cambio de rumbo laboral. No te desesperes, el universo está acomodando tus pasos. Evita conflictos con pareja o amigos. Recibirás una llamada que te sorprende. Un viaje corto se confirma.

Cáncer

La energía lunar te pone sensible, pero también más fuerte. Se cierra una herida del pasado y eso te permite avanzar. Trabajo estable. En el amor, alguien regresa queriendo explicaciones. Decide desde la calma.

Leo

Brillas más que nunca. Un reconocimiento llega este domingo o en los próximos días. Evita gastos innecesarios. Tu carisma atraerá nuevas conexiones amorosas. Cuida tu espalda y tu energía, no cargues lo que no te toca.

Virgo

Organizas tu mente y tu vida. Día perfecto para limpiar, depurar y dejar entrar cosas nuevas. Viene un cambio positivo en lo sentimental. No dudes tanto: lo que estás pensando, hazlo.

Libra

La suerte gira a tu favor. Este domingo recibirás una noticia que te devuelve la esperanza. Te proponen un proyecto nuevo. En el amor, alguien te observa en silencio, pero pronto dará señales. Confía más en tu intuición.

Escorpio

Cierras heridas y abres caminos. Energías muy fuertes a tu alrededor; protégelas encendiendo una vela blanca. Un dinero atrasado por fin se mueve. Pasión activa. Evita celos o discusiones innecesarias.

Sagitario

No te detengas: el destino te está impulsando. Día para planear, no para preocuparte. Una persona del pasado busca contactarte. Tu energía anda tan elevada que atraerás prosperidad sin esfuerzo. Cuida tus palabras.

Capricornio

Te llega una revelación importante sobre tu futuro laboral. No ignores tu intuición. En el amor, estabilidad y conversaciones profundas. Este domingo será clave para tomar una decisión que venías posponiendo.

Acuario

Movimiento y cambios. Vienen noticias rápidas y positivas. Una oportunidad laboral o económica te toca la puerta. En el amor, alguien se sincera contigo. Cuidado con dolores de cabeza por estrés.

Piscis

Fluye todo lo que estaba detenido. El universo te recompensa por tu paciencia. Recibes un mensaje que te alegra el día. En el amor, una conexión espiritual te está buscando. No dudes de tus dones, úsalos.

Fuente: Tribuna del Yaqui