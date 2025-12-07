Horóscopos HOY Nana Calistar LUNES 8 de diciembre 2025: Destino para tu signo esta semana con Luna en Tauro

Ciudad de México.- Este lunes 8 de diciembre de 2025 amanecerá con una vibra más estable y terrenal, pues la Luna en Tauro domina el cielo y, según la energía que destaca Nana Calistar, muchos signos sentirán un llamado a poner orden en su mente, en sus emociones y en su entorno. Es un día para bajarle al acelere, pensar con claridad y actuar con firmeza, sin dejarse llevar por impulsos ajenos.
Nana Calistar destaca que este lunes puede marcar un antes y un después en metas personales, pues lo que se inicie o consolide hoy tendrá fuerza, estabilidad y futuro. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético del día y descubre cómo influirá en tu ánimo, tus planes y tus relaciones. Si el mensaje te resuena, es porque va dirigido exactamente a ti.
Horóscopos de Nana Calistar para HOY LUNES 8 de diciembre de 2025
- Aries
No te tomes nada personal hoy, Aries. La energía te pide paciencia, aunque te cueste. Un asunto económico empieza a moverse a tu favor. En el amor, alguien piensa más en ti de lo que crees.
- Tauro
La Luna en tu signo te llena de seguridad y atractivo. Hoy brillará tu intuición y podrás cerrar un trato o acuerdo importante. No descuides tu salud emocional: suelta lo que ya no da paz.
- Géminis
Te viene un día de claridad mental. Una conversación pendiente por fin se dará y te quitará un peso de encima. En el amor, alguien regresa o te manda señales. Decide desde la estabilidad, no desde la duda.
- Cáncer
Tu energía se acomoda y por fin sientes que recuperas el control. Hay un movimiento laboral que te favorece. No ignores una intuición fuerte sobre una persona cercana: estás viendo algo que antes no.
- Leo
Vas a atraer miradas y oportunidades sin buscarlo. Un proyecto toma forma y te da motivación. En lo emocional, vienen aclaraciones que necesitabas desde hace tiempo. Suelta lo que ya superaste.
- Virgo
Día perfecto para poner orden en pendientes y en tu mente. Un dinero atrasado llega o se resuelve. No permitas que te manipulen con culpa. En el amor, algo que parecía apagado vuelve a encenderse.
- Libra
La alineación astral te impulsa a equilibrar emociones. Recibes una noticia positiva relacionada con trabajo o estudios. En el amor, una propuesta o mensaje llega cuando menos lo esperas.
- Escorpio
La intuición te guía y no fallará hoy. Se resuelve un asunto legal, laboral o económico. En el amor, cuidado con los celos: pueden arruinar lo que apenas está creciendo. Respira y confía.
- Sagitario
Tu energía se eleva y te vuelves imparable. Una oportunidad laboral o viaje se manifiesta. En el amor, alguien te busca para aclarar algo pendiente. No temas cerrar ciclos.
- Capricornio
Día para tomar decisiones importantes y firmes. Te llega una propuesta que podría cambiar tu rumbo profesional. En lo emocional, alguien te confiesa algo que no esperabas.
- Acuario
La creatividad fluye y te trae soluciones rápidas. Un problema familiar se acomoda. En lo sentimental, cuidado con prometer de más. Planea bien antes de actuar.
- Piscis
Tu intuición está en su punto más alto. Viene una sorpresa positiva en temas de dinero o trabajo. En el amor, alguien se sincera contigo y cambia la dinámica entre ambos.
Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana martes.
Fuente: Tribuna del Yaqui