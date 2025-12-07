Horóscopos HOY Nana Calistar LUNES 8 de diciembre 2025: Destino para tu signo esta semana con Luna en Tauro

Ciudad de México.- Este lunes 8 de diciembre de 2025 amanecerá con una vibra más estable y terrenal, pues la Luna en Tauro domina el cielo y, según la energía que destaca Nana Calistar, muchos signos sentirán un llamado a poner orden en su mente, en sus emociones y en su entorno. Es un día para bajarle al acelere, pensar con claridad y actuar con firmeza, sin dejarse llevar por impulsos ajenos.

Nana Calistar destaca que este lunes puede marcar un antes y un después en metas personales, pues lo que se inicie o consolide hoy tendrá fuerza, estabilidad y futuro. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético del día y descubre cómo influirá en tu ánimo, tus planes y tus relaciones. Si el mensaje te resuena, es porque va dirigido exactamente a ti.

La Luna se encuentra en Tauro

Horóscopos de Nana Calistar para HOY LUNES 8 de diciembre de 2025

Aries

No te tomes nada personal hoy, Aries. La energía te pide paciencia, aunque te cueste. Un asunto económico empieza a moverse a tu favor. En el amor, alguien piensa más en ti de lo que crees.

Tauro

La Luna en tu signo te llena de seguridad y atractivo. Hoy brillará tu intuición y podrás cerrar un trato o acuerdo importante. No descuides tu salud emocional: suelta lo que ya no da paz.

Géminis

Te viene un día de claridad mental. Una conversación pendiente por fin se dará y te quitará un peso de encima. En el amor, alguien regresa o te manda señales. Decide desde la estabilidad, no desde la duda.

Cáncer

Tu energía se acomoda y por fin sientes que recuperas el control. Hay un movimiento laboral que te favorece. No ignores una intuición fuerte sobre una persona cercana: estás viendo algo que antes no.

Leo

Vas a atraer miradas y oportunidades sin buscarlo. Un proyecto toma forma y te da motivación. En lo emocional, vienen aclaraciones que necesitabas desde hace tiempo. Suelta lo que ya superaste.

Virgo

Día perfecto para poner orden en pendientes y en tu mente. Un dinero atrasado llega o se resuelve. No permitas que te manipulen con culpa. En el amor, algo que parecía apagado vuelve a encenderse.

Libra

La alineación astral te impulsa a equilibrar emociones. Recibes una noticia positiva relacionada con trabajo o estudios. En el amor, una propuesta o mensaje llega cuando menos lo esperas.

Escorpio

La intuición te guía y no fallará hoy. Se resuelve un asunto legal, laboral o económico. En el amor, cuidado con los celos: pueden arruinar lo que apenas está creciendo. Respira y confía.

Sagitario

Tu energía se eleva y te vuelves imparable. Una oportunidad laboral o viaje se manifiesta. En el amor, alguien te busca para aclarar algo pendiente. No temas cerrar ciclos.

Capricornio

Día para tomar decisiones importantes y firmes. Te llega una propuesta que podría cambiar tu rumbo profesional. En lo emocional, alguien te confiesa algo que no esperabas.

Acuario

La creatividad fluye y te trae soluciones rápidas. Un problema familiar se acomoda. En lo sentimental, cuidado con prometer de más. Planea bien antes de actuar.

Piscis

Tu intuición está en su punto más alto. Viene una sorpresa positiva en temas de dinero o trabajo. En el amor, alguien se sincera contigo y cambia la dinámica entre ambos.

Fuente: Tribuna del Yaqui