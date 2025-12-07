'La Granja VIP': Alberto 'El Patrón' toca parte íntima de Eleazar Gómez y exigen su eliminación

Ciudad de México.- Las tensiones cada vez crecen en esta etapa final de La Granja VIP y, en esta ocasión, Alberto 'El Patrón' y Eleazar Gómez, dos de los más polémicos de esta primera temporada, volvieron a protagonizar un nuevo desencuentro el tiempo de la comida y a unas cuantas horas de la Gala de Eliminación de este domingo 7 de diciembre de 2025. El momento generó diversas opiniones en redes sociales, incluso algunos usuarios piden la salida del reconocido luchador mexicano.

En el 24/7 de este proyecto televisivo producido por TV Azteca, el público pudo observar cómo José Alberto Rodríguez, nombre real del deportista, le expresó un hartazgo a su compañero mientras se encontraba en la hora de la comida. Al mismo tiempo que los integrantes compartían los alimentos en el área de la terraza, el actor estaba hablando con las cámaras, pidiendo apoyo a los espectadores y al final gritó su frase: "¡vamos a hacerlo!".

El excampeón de WWE le comentó a Eleazar que se callara y que ya estaba cansado de compartir día a día con él. Posteriormente comenzó a burlarse y a provocar al también cantante, quien rápidamente reaccionó a estas acciones. El artista le recomendó que renunciara a la competencia y la situación cada vez aumentaba de intensidad, inclusive, los involucrados se comenzaron a encarar, alzar la voz y cada vez las provocaciones eran cada vez más fuertes.

Por ningún motivo se puede justificar que el patrón haya tocado a Eleazar en esa zona. Es agresión. #LaGranjaVip #LaGranjaVIPMX pic.twitter.com/BAe5nzg93w — ???uD83DuDD25 (@pamind13) December 7, 2025

Por mí, te puedes encabr*nar todo lo que quieras, a mí me da exactamente lo mismo; si te levantaste de mal humor no es mi problema, es el tuyo, te puedes ir en el momento que quieras si no aguantas, te veo cansado", dijo el intérprete.

El enfrentamiento no sólo quedó en palabras, ya que, al mismo tiempo que intercambia palabras con el actor, 'El Patrón' realizó un tocamiento en la zona íntima de 'El Eterno Nominado', como lo apodó el conductor Adal Ramones, quien evidentemente molesto por la situación, le pidió que no lo tocara. A pesar del enojo, el actor no reaccionó con ningún tipo de contacto físico, aunque permaneció un gran lapso discutiendo lo que había pasado con otros compañeros.

Al igual que otros formatos similares, La Granja VIP tiene reglas severas en contra de alguna agresión física, ya que se considera una falta grave al reglamento y esto puede ameritar en una expulsión del reality show. Sin embargo, en caso de existir alguna repercusión al comportamiento del gladiador, la producción lo hará oficial durante la transmisión de este domingo, en donde se anunciara al próximo eliminado del proyecto televisivo.

En el video parece que El Patrón toca indebidamente a Eleazar, espero producción haga lo correcto, eso es abuso y violencia, merece expulsión o mínimo nominación directa #LaGranjaVIP pic.twitter.com/d49ktDziQf — Ponchote (@Ponchote) December 7, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui