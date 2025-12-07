La llama "vendida": Arturo Carmona va con todo contra Paty Chapoy por meterse con Melanie (VIDEO)

Ciudad de México.- A partir de las declaraciones que realizó Melenie Carmona sobre su madre, Alicia Villarreal, y su novio, el creador de contenido Cibad Hernández, se desató un verdadero caos. Primero, como te informamos en TRIBUNA, respondieron los principales protagonistas del asunto; sin embargo, la polémica no terminó ahí, pues lo más controversial fue lo que comentó la titular de Ventaneando, Paty Chapoy.

Posteriormente, la joven cantante reaccionó con un mensaje breve pero contundente: "Amamos la seguridad que tiene al AFIRMAR las cosas. Mi mamá no me mantiene y ¿de qué estudios en USA habla? Ni saben qué show, puro medio pagado". No obstante, ahora fue el propio Arturo Carmona quien rompió el silencio y arremetió contra la integrante de TV Azteca, dejándole claro que siempre defenderá a su hija.

El actor mexicano publicó historias en su cuenta de Instagram abordando el tema. Primero aclaró que no entendía las faltas de respeto hacia él y su hija; no obstante, lo más fuerte vino después, cuando insinuó sin ningún tapujo que Paty tiene "entrevistas pagadas" y que ello no garantiza que sus entrevistados digan la verdad. Incluso la responsabilizó del hate que está recibiendo Melenie.

Arturo Carmona apoya a su hija

"La señalo a usted como responsable de todo el hate que mi hija está sufriendo de manera injusta. Usted no sabe lo que genera con sus comentarios. Usted no sabe lo que provoca con estas irresponsabilidades, con expresiones de esta índole. Usted tiene un gran poder de convocatoria y usarlo de esta manera, contra una joven que no tiene absolutamente nada que ver con lo que está ocurriendo y que solo expresa lo que quiere y siente, conforme a cosas que usted desconoce", puntualizó.

Finalmente, hizo un llamado a Chapoy para que reflexione, pues según las palabras de Arturo Carmona, la admira tras tantos años de conocerla. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, ni él ni la regiomontana han recibido respuesta de la controversial comunicadora, quien tachó a Melenie de malagradecida porque, aseguró, no solo está viva gracias a Alicia, sino que la mantuvo desde pequeña.

Fuente: Tribuna del Yaqui