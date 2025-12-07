Netflix busca adquirir Warner Bros y la disputa con Paramount llega a incluir a Donald Trump

Washington, Estados Unidos.- La situación entre Netflix, la reconocida plataforma de streaming estadounidense, y la presunta adquisición de Warner Bros., HBO y HBO Max, ahora tiene un nuevo personaje en medio de la disputa: se trata del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues existía la posibilidad de que su administración se convirtiera en un dolor de cabeza para los dueños de la empresa de entretenimiento.

De acuerdo con información de Bloomberg, Ted Sarandos, el CEO de Netflix, se reunió a mediados de noviembre de este año con el mandatario. En el encuentro abordaron diversos temas que aún se desconocen, pero también el empresario le manifestó su deseo de comprar Warner Bros.. Sin embargo, contrario a lo que posiblemente pensaba Sarandos, no sintió que Trump tomara a mal esta decisión.

El temor no solo de Netflix, sino también de otras compañías interesadas, residía en la amistad que Donald mantiene con los dueños de Paramount, por lo que se hicieron a la idea de que seguramente bloquearía cualquier intento de adquisición, con el único resultado de que los ganadores serían ellos. Cabe destacar que los amigos del político, los integrantes de la familia Ellison, no tienen mucho tiempo de estar al frente de la corporación.

Netflix está a punto de comprar la compañía

Ahora, el panorama es completamente diferente porque, como te informamos en TRIBUNA, el servicio de películas está casi a punto de conseguir su propósito, aunque todavía falta la resolución de las comisiones reguladoras de Estados Unidos. Por lo pronto, las opiniones están divididas: el público celebra, porque finalmente en el catálogo estarán disponibles éxitos del cine como la saga completa de Harry Potter.

En contraparte, expertos de la cinematografía ya manifestaron su temor de que, con esta noticia, el declive de las producciones de Hollywood empeore, pues desde hace tiempo se comenta que las personas ya no acuden a las salas de cine a disfrutar de una buena película, y prefieren quedarse en la comodidad de su hogar, lo cual representa una gran pérdida monetaria para los creadores.

