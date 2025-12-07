¿Sigue la maldición azul? Filtran quién sería eliminada de 'Exatlón México' HOY domingo 7 de diciembre

Ciudad de México.- Se ha cumplido el noveno ciclo en la competencia en el Exatlón México, y por ende, ha llegado el momento de despedir a uno de sus atletas. Ante esto, según los spoilers, los rojos ganarían la última Supervivencia de la semana, por lo que habría una roja y tres azules en competencia, revelándose quién sería el eliminada de esta semana, ¿acaso será que seguirá la pesadilla azul?

Cada domingo, en el reality deportivo de TV Azteca, se decidirá qué atletas deberán de despedirse de la competencia, en base al ya conocido sistema de correr en el circuito hasta que a uno de los que se encuentren en riesgo pierda todas sus vidas. En esta ocasión, se cree que los roces que ya venían creciendo semana a semana con los propios rojos, va a estallar y ahora sería Paulette Gallardo la que no se guarde nada en contra de sus colegas que la criticaron severamente la emisión pasada.

Con respecto al duelo de Supervivencia que habrá este domingo 7 de diciembre, para colocar en riesgo a la cuarta atleta mexicana de la emisión, se ha dicho que supuestamente la victoria será para el equipo de Mati Álvarez, como pasó el viernes 5 de diciembre de este año, en el que los rojos no solo ganaron ambas series, sino que lograron arrebatarle la oportunidad a otro de sus integrantes de la emisión.

Sobre el tema de la eliminación, el canal de YouTube de Proyecto TV, declara que no se tiene en concreto un nombre, pero aseguraron que en esta ocasión, los rojos podrían perder otra de las mujeres, , pero, también aseguró que es más probable que los escarlatas logres salvarse y en realidad se debatan al final entre dos azules, ocasionando que Edna se quede al menos dos semanas más, antes de que vuelva a ser el turno de las mujeres.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los rojos podrían perder a .

Fuente: Tribuna del Yaqui