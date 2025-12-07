¿Teo o La Bea salen? Quién sería el o la octava eliminada de 'La Granja VIP', según las encuestas

Ciudad de México.- Después de las polémicas y enemistades con la nominación, salvación y la traición, según encuestas en redes sociales, ya se sabe quién sería la o el octavo eliminado del nuevo reality show, La Granja VIP. En esta ocasión se dice que los porcentajes de apoyo están muy parejos en cuestión de punto, y la balanza no está muy inclinada a cierto punto ¿acaso saldrá Teo o La Bea?

El pasado miércoles 5 de diciembre del año en curso, se realizó la séptima Asamblea, que es donde los concursantes se reunieron en su totalidad para realizar sus nominaciones cara a cara, diciendo cuales eran los motivos para que sus elegidos estuvieran en riesgo de salir por elección del público, y en dicha ocasión, los nominados resultaron ser Alfredo Adame, Kim Shantal, La Bea y el polémico amigo de Ricardo Peralta.

Como se sabe, por fortuna para los que corren riesgo, existe la noche de salvación, en la que el que gane saca a dos de la placa e ingresa a uno nuevo. El pasado jueves 4 de diciembre, la salvación fue ganada por la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, quién sorprendió al salvar a Adame, mandando a la placa de nominados al actor de Rebelde, de la serie de Netflix, como parte de una estrategia.

Ante esto, en la cuenta de Facebook de Vaya Vaya, publicaron una nueva encuesta actualizada, en la que expuso al posible eliminado, que es una genuina sorpresa para muchos. En cuanto a la encuesta, según lo que arrojan los resultados, en primer lugar para ser salvado está Campomanes con el 30 por ciento a favor, en segundo lugar está Mayer Mori con el 29 por ciento, en tercer lugar está La Bea con el 21 por ciento, mientras que en el último lugar se encuentra Teo con el 20 por ciento, lo que lo haría el octavo eliminado.

Cabe mencionar que esto podría dar un giro inesperado, debido a que no es una encuesta de la empresa de Ricardo Salinas Pliego, sino que es independiente, además de que al haber un resultado con tan poca diferencia de votaciones entre los dos últimos menos votado, todo podría cambiar y al final resultar que sería el hijo mayor de Sergio Mayer, al lado de la reconocida actriz, Bárbara Mori.

Fuente: Tribuna del Yaqui