Tras fuertes dolores, AuronPlay es operado de emergencia y muestra FOTO desde el hospital

Ciudad de México.- El reconocido creador de contenido español Raúl Álvarez Genes, a quien en la web todos conocen simplemente como AuronPlay, mantuvo por algunas horas bastante preocupados a sus fans, pues fue hospitalizado de emergencia y sometido a una operación. El propio streamer confirmó los motivos que provocaron este tremendo susto que lo llevó a ser internado.

En realidad, el exitoso influencer, seguido por millones de personas, llevaba algunos días con fuertes dolores en la espalda, por lo que al acudir al médico descubrieron que la molestia provenía, ni más ni menos, que de dos piedras en la vesícula. Por ello, los especialistas tomaron la decisión de someterlo a una cirugía para evitar que, con el tiempo, el problema se agravara y las consecuencias fueran peores.

AuronPlay utilizó su perfil de Instagram para actualizar a sus admiradores sobre la situación; ahí comentó que la intervención había sido un éxito y acompañó el mensaje con una fotografía desde la camilla del nosocomio. De hecho, aunque se le aprecia una ligera sonrisa, en su mirada se nota el cansancio. Sin embargo, añadió que necesitará un par de días de reposo, motivo por el cual deberá mantenerse algo alejado de las redes.

Fotografía que subió a su Instagram

En las múltiples plataformas, el hombre de 37 años ha recibido numerosos mensajes de aliento y deseos de pronta recuperación, ya que suele interactuar de forma constante con su comunidad, por lo que su ausencia resulta extraña para muchos. "Me conmueve una barbaridad que las dos veces que lo operaron él subió fotito y nos contó la situación para que no preocuparnos", escribió en X (antes Twitter) @auronmichii.

Auron podrá desaparecerse, no hacer el irl q prometió, ni el stream de cocina, ni TortillaLand y bueno no sigo xq no hay caracteres.



Pero me conmueve una barbaridad q las dos veces q lo operaron el subió fotito y nos contó la situación para q nos nos preocupemos uD83EuDD0DuD83EuDD7A pic.twitter.com/iCprjFHyVZ — Mel (@auronmichii) December 6, 2025

¿Quién es AuronPlay?

De acuerdo con información disponible en línea, su cuenta de YouTube —que fue la que lo catapultó a la fama— se creó el 28 de febrero de 2006. La nombró AuronPlay en referencia al personaje Auron, perteneciente al popular videojuego Final Fantasy X. Como dato curioso, al inicio ocultaba su rostro con una máscara, aunque afortunadamente después perdió la pena. Su auge ha sido tal que, en su momento, la revista Forbes España lo incluyó en la lista de los 100 mejores influencers del país.

Fuente: Tribuna del Yaqui