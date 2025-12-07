(VIDEO) Hija de Alfonso Cuarón abre show de Dua Lipa y la tachan de "mala versión de Billie Eilish"

Ciudad de México.- El cierre del Radical Optimism Tour de Dua Lipa en la Ciudad de México fue un total éxito, pues los fans quedaron más que emocionados cuando la artista interpretó el popular tema Amor Prohibido, que hiciera famoso la fallecida Selena Quintanilla. Sin embargo, a pesar del furor, surgió una que otra controversia, como cuando apareció en el escenario Bu Cuarón, hija del cineasta mexicano Alfonso Cuarón.

En realidad, el problema es que para muchos internautas el talento de la joven brilla por su ausencia, ya que consideran que su voz no es nada espectacular y que definitivamente está en el camino equivocado. De hecho, la han llamado desde "nepobaby" hasta "la versión mala de Billie Eilish". Esto último se debe al look que portó ese día, el cual tiene algunas similitudes con los que suele usar la cantante estadounidense.

¿Por qué estuvo en el show?

Bu Cuarón, el viernes 5 de diciembre, se encargó de abrir el último sold out de la británica en el Estadio GNP Seguros, acompañada de su hermano Olmo Cuarón. La joven, emocionada, anunció incluso a través de sus redes sociales que estaría esa noche con Dua Lipa: "Nos vemos a las 8PM, CDMX, en el Estadio GNP Seguros", mientras se encontraba dentro de un elevador rodeada del póster oficial de la celebridad, haciendo referencia a su gira en nuestro país.

Recibió muy malos comentarios

En su breve intervención, la joven de 22 años interpretó un par de canciones de su repertorio y conmovió con un tierno mensaje dedicado a Olmo: "Gracias a mi hermano, Olmo, por tocar siempre conmigo. Escribimos y producimos nuestras canciones siempre juntos. Es el mejor. No sé qué haría sin ti. Por favor, un aplauso para él. Es un genio", expresó. Pero, como la felicidad suele durar poco, en diversas plataformas de internet no están conformes con su actuación.

Tanto talento mexicano y decidieron traer a una nepobaby nadaqueverienta (Bu Cuarón) a abrirle a Dua Lipa. Ya denle un telosico uD83EuDD10 pic.twitter.com/BryX0pV1fZ — Belle de Jour (@rodfromhell) December 6, 2025

Comentarios

En TikTok circulan varios videos, como el que subió el usuario @edgarponce_, donde los comentarios de hate abundan, al grado de rebasar los cuatro mil. A pesar de que uno en específico, el más popular, donde @sxmgrgr la compara con Billie Eilish, es el que más destaca, también hay otros usuarios que aseguran haber estado presentes y mencionan que su voz no fue nada agradable de escuchar: "Wey, evidentemente nepotismo. Estuvo malísimo, veía las caras de todos a mi alrededor y era de desesperación jajaja", escribió @meri_honey.

Fuente: Tribuna del Yaqui