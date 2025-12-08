Ciudad Obregón, Sonora.- Uno de los hechos que marcaron al medio artístico en la década pasada sin duda alguna fue la trágica muerte de Jenni Rivera. Por supuesto, TRIBUNA hizo una amplia cobertura del suceso que enluteció al mundo de la música mexicana aquella madrugada del 9 de diciembre de 2012.

"Muere Jenni Rivera en NL… El avión donde viajaba la 'Diva de la Banda' se desplomó en la Sierra Madre; no hubo sobrevivientes", escribió esta casa editorial para dar a conocer la partida de la hermana de Lupillo Rivera. Dolores Janney Rivera Saavedra, nombre de pila de la cantante, murió durante un trágico accidente aéreo solo horas después de realizar la que fue su última presentación en la Arena Monterrey, en la ciudad de Monterrey.

La intérprete de temas como 'La Gran Señora' y 'Resulta' se había presentado frente a más de 15 mil personas en el mencionado recinto y, cuando viajaba de regreso al centro del país, para otros compromisos laborales, el avión privado en el que estaba tuvo un desperfecto y se desplomó en una zona serrana de Iturbide. Rivera, de 43 años, no viajaba sola. Estaba acompañada por su publirrelacionista Arturo Rivera, su maquillista Jacob Llenares, su abogado Mario Macías, su peinador Jorge Armando Sánchez o 'Gigi', así como los pilotos Miguel Pérez Soto y Alessandro Torres Álvarez.

60 años, 60 historias: El último vuelo de la 'Diva de la Banda'

La Dirección General de Aeronáutica Civil de la SCT indicó que el avión de Rivera había salido de la terminal de Monterrey a las 3:15 horas y, después de 7 minutos del despegue, se perdió comunicación con la tripulación. La intérprete viajaba con destino a Toluca porque esa mañana de domingo debía presentarse a los ensayos de 'La Voz… México' en Televisa, donde era coach. La partida de Rivera fue dada a conocer en plena transmisión en vivo, con una Cinthya Urías totalmente destrozada, ya que además de ser compañeras de programa, eran amigas.

Pedro Rivera, padre de Jenni, fue el primero en pronunciarse ante la tragedia y confirmó que el cadáver de su hija "estaba irreconocible", por lo que sería Lupillo el encargado de viajar a tierras regias para identificarla. Las autoridades confirmaron que el desplome había sido "tan fuerte", que los restos de las víctimas habían quedado "esparcidos en un área de 250 a 300 metros", lo cual confirma la brutalidad del accidente donde acaeció la 'Diva de la Banda'.

Hoy celebramos la historia que comenzó hace 60 años. TRIBUNA ha contado lo que importa, ha dado voz y ha acompañado cada capítulo de nuestra comunidad uD83DuDDDE?



Gracias por acompañarnos: Nuestras páginas, tus historias uD83DuDCF0#SiempreContigo #TribunaSonora #TribunadelYaqui #60Aniversario pic.twitter.com/BSKwBK5ulb — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 5, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui