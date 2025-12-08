Al borde del llanto, actriz de Televisa habla del 'atentado' a su hijo en Texas: "Se le trabó el arma"

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa y fisioculturista, Vanessa Guzmán, recientemente brindó una entrevista para medios de comunicación como Sale el Sol, para una vez más aclarar todos los rumores sobre su familia, por lo que con los sentimientos a flor de piel y al borde del llanto, la famosa histrionista habló el presunto atentado en contra de su hijo en Texas, afirmando que solo fue que a su vecino "se le trabó el arma" y se disparó sola.

Como se sabe, fue el presentador de noticias, Jorge Cabajal, que en su canal de YouTube, que aseguró que la casa que tiene Vanessa en El Paso, Texas, fue baleada, mientras que ella y su hijo, Uberto Bondoni, estaban en el interior. Como era de esperarse, se comenzó a afirmar que posiblemente fue un atentado en contra del joven, pues podría andar en malos pasos, o alguien que estaría detrás de la actriz.

Aunque en un comunicado, la actriz de Amor Mío dejó en claro que no fue un atentado, los rumores siguieren circulando, por lo que ahora, en su pasó por México, dio una entrevista al matutino de Imagen TV, en la que dejó en claro que todo se trató de un accidente de su vecino militar: "No fue un atentado a mi familia, no fue una balacera, como se dijo. No tiene absolutamente nada que ver con ningún acontecimiento que, lamentablemente, se está convirtiendo muy común en diferentes partes. Un vecino que estaba limpiando su arma, él es militar, lamentablemente se le trabó el arma y se le disparó su pistola".

Entonces, la bala penetró al departamento, pasó a menos de un metro de distancia de él. Él estaba tranquilo cenando, había llegado de la escuela. Yo no estaba, yo estaba aquí en la Ciudad de México", agregó.

Tras esto, al ser cuestionada sobre si se asustó, la actriz de Atrévete a Soñar no pudo contenerse y casi se rompe en llanto por completo, destacado que el solo imaginar que le pasaría algo malo a su hijo o a su nieta, en realidad le da demasiado terror, pero que sabe que la mano de Dios los salvó a todos: "Llegar e imaginarme a mi hijo ahí sentado, voltear y ver la pared y saber… qué bueno que no estaba yo, no estaba mi nieta. Las probabilidades de más gente en la casa, pues obviamente, hubieran sido mayores ante una situación delicada, no quiero una tragedia".

Finalmente, dejó en claro que su vecino desde el primer momento ha estado haciéndose responsable de sus acciones y ha dado las declaraciones correspondientes a las autoridades de El Paso, Texas, por lo que a ella solo le queda esperar resoluciones del tema: "Cumplió desde el primer día, hubo cooperación, que es lo más importante, dio su declaración a la policía y bueno el complejo de condominios tomará las acciones que deban de tomar".

