Alicia Villarreal detiene concierto para pedir un alto a ataques contra Melenie Carmona pese a pleito

Ciudad de México.- La reconocida cantante de banda, Alicia Villarreal, cansada de ver todos los malos comentarios hacía su primogénita, decidió detener su concierto por unos segundos, para hablar con su público y pedir un alto a los ataques que hacen en contra de su hija mayor, Melenie Carmona, por todo el drama de su divorcio, caso de violencia familiar y su nueva relación, señalando que la ama pese a sus pleitos o distanciamientos.

Como se sabe, Melenie en un video en su cuenta de Instagram, compartió su opinión más sincera sobre lo que ocurre en su hogar, dejando en claro que no es que traicione a su madre, sino que prefiere no meterse en el tema con Cruz Martínez, porque fue parte de su crianza desde que tenía dos años, es familia para ella, y con Cibad Hernández, no lo ve así, ya que considera que ha pasado muy rápido todo entre la separación y esa relación.

Ante esto, la exvocalista de Grupo Límite, en una conferencia de prensa, dejó en claro que ella le pidió a su hija al lado de Arturo Carmona el que la dejara de seguir, y sobre el tema con Cruz y Cibad, no quería hablar en público, pues cree que es mejor mantener aquello en privado: "Es un tema que quisiera manejar en privado, creo que realmente lo tengo que llevar más cerrado, mi tema como mamá debe ser así. Siento que está bien la manera en que se expresa la gente porque es una nueva generación y nosotros debemos entenderlos y apoyarlos"

Ante esta serie de dimes y diretes entre madre e hija, la joven exparticipante de Juego de Voces, ha sido atacada constantemente en las redes sociales, debido a que muchos señalan que Melenie como hija de Alicia debería de estar de su lado al 100 por ciento y no tener ningún tipo de consideración hacía el productor musical de Los Kumbia Kings, aún cuando ambas tengan sus problemas personales, no debería de ser de otra forma.

Al ver esta serie de comentarios en contra de su hija, a la que siguen tachando de "malagradecida" y demás, la intérprete de Te Quedó Grande la Yegua, en uno de sus conciertos, fue tajante al pedir que le tengan respeto y dejen de atacar a la joven, debido a que a ella le duele todo lo malo que le hacen: "He educado, me he partido el lomo por mis hijos y ustedes me conocen, me conocen desde jovencita, les pido con todo mi cariño, con todo el respeto que me merecen todos ustedes, que me ayuden con esa parte con mi hija por qué duele el alma y si son mamás me van a entender".

¡Alicia Villarreal EXIGE un ALTO las CRÍTICAS contra su hija, Melenie Carmona tras POLÉMICAS declaraciones sobre su relación con Cibad Hernández y Cruz Martínez! #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/1N2foDweRF — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) December 8, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui