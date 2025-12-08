Cazzu relata espeluznante experiencia en hotel de México y usuarios comentan "las brujerías de Ángela"

Ciudad de México.- Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, contó para el medio La Mega una terrible experiencia paranormal que vivió mientras estaba en México. En dicho material explicó que ocurrió durante su gira Latinaje por América Latina; en aquella ocasión se hospedó en un hotel mexicano y, tras una intensa jornada laboral, todo se volvió extraño cuando se disponía a acostarse.

"Estaba a punto de dormirme, todo marchaba normal, y de repente me abrieron las cortinas… ¡yo estaba totalmente sola!", dijo mientras sonreía algo nerviosa. Lo más extraño de todo es que, según la propia Cazzu, el sistema funciona de manera eléctrica, por lo que si alguien quería abrirlas, obligatoriamente debía presionar un botón: "Incluso había dejado una lucecita prendida y, de repente, estaba todo apagado".

Esto le causó tal desconcierto que terminó llamando a su compañero de show, 'Titi'. El asunto es que, a pesar de la compañía, el episodio se repitió, así que, siguiendo la sugerencia del aludido, realizaron una oración. Para la argentina, la tensión subió de nivel cuando le llegó un mensaje de una amiga con presuntos poderes: "Pum… me llega un mensaje de una amiga mía que tiene ahí unos poderes locos y me dijo: '¿Está todo bien?v, y yo… 'Ayuda'".

Cazzu cuenta experiencia paranormal

Sin embargo, los comentarios, aunque le creyeron a la trapera, no pudieron evitar usar la situación para, una vez más, traer a colación a Ángela Aguilar y al mismo Christian Nodal, pues aseguran que quizás algo tendrían que ver. Para ellos no hay duda, ya que la presunta manifestación ocurrió casualmente mientras la madre de Inti estaba trabajando en las tierras del reconocido sonorense.

Dos de los comentarios con más reacciones fueron: "Las brujerías de Ángela" y "Era el duende de Nodal molestando por ahí". Además, una usuaria de nombre @SoyCarolina escribió: "Cada vez que Cazzu va a México me da una sensación de miedo por ella, de que los Aguilar o esa gente que sigue a Ángela le hagan algo malo. Esa gente está muy mal", puntualizó en un clip de la plataforma TikTok.

Fuente: Tribuna del Yaqui