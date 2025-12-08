Gabriel Cuevas podría dejar 'Dulce y Picosito' tras falsa promesa de aumento de sueldo de Flor Rubio

Ciudad de México.- Gabriel Cuevas, un periodista de espectáculos que a sus 35 años de edad cuenta con una amplia trayectoria en los medios de comunicación, aunque con un historial de algunas controversias, en esta ocasión se dice que el originario de Campeche planea renunciar a su jefa Flor Rubio, con quien trabaja desde hace tiempo en Radio Fórmula, en el programa Dulce y Picosito.

El problema radica en el supuesto motivo, pues hace un par de horas reveló el peculiar conductor de televisión Alex Kaffie que el joven está muy molesto con la locutora, quien meses antes le prometió que le aumentaría el sueldo. Sin embargo, ya llegó diciembre y, al parecer, esta promesa quedó en el olvido, algo que, por supuesto, hizo enojar al hombre con 11 años de experiencia en el entretenimiento.

Pero eso no es todo. Según el exintegrante de Todo para Mujer, este sería el día en que Gabriel se despide del proyecto. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la renuncia no ha sido confirmada por el propio Cuevas, quien en la reciente transmisión en vivo continuó comentando sobre los famosos, incluido el posible ganador del exitoso reality show de TV Azteca, La Granja VIP.

Su nuevo proyecto

"Cansado de las promesas ¡incumplidas! de Flor María Natividad Rubio Loya de Amador Martínez González, Gabo abandona este día el programa antes mencionado. Su renuncia no tiene regreso y hoy se despide de la exitosa emisión que se transmite de lunes a viernes por YouTube. Flor, a mediados de este año, le aseguró a su discípulo que 'pronto' le aumentaría el sueldo; sin embargo, llegó diciembre y lo prometido no ocurrió", puntualizó.

Es importante destacar que recién concluyó Dulce y Picosito, donde Cuevas se despidió con un "nos vemos mañana" y pidió al público que lo apoye en su nuevo canal de YouTube, en el cual hoy publicó su primer video. La descripción de su cuenta dice: "Bienvenidos a GC Periodista Digital; un espacio donde, sin censura, te contaré sobre el mundo de las celebridades y los influencers desde la comodidad de mi casa… ¡Antes de dormir te diré 'Te tengo un chisme!'".

Fuente: Tribuna del Yaqui