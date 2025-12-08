Horóscopos HOY Nana Calistar MARTES 9 de diciembre 2025: Lo que le depara a tu signo con Luna en Géminis

Ciudad de México.- Este martes 9 de diciembre de 2025 llega con una energía más intensa y reveladora, pues la Luna en Géminis mueve los pensamientos, la comunicación y la necesidad de aclarar situaciones que habían quedado en silencio. De acuerdo con la energía que destaca Nana Calistar, este día provocará que muchos signos hablen desde la verdad, suelten cargas mentales y pongan límites donde ya era necesario.

La presencia lunar impulsa conversaciones decisivas, acuerdos importantes y revelaciones emocionales. Consulta en TRIBUNA los horóscopos de este martes y descubre qué te espera en el amor, el trabajo y el dinero. Si el mensaje te resuena, es porque está destinado para ti.

Horóscopos de Nana Calistar para HOY MARTES 9 de diciembre de 2025

Aries

Martes de decisiones rápidas. No le des tantas vueltas a lo que ya sabes que tienes que hacer. Un pago o apoyo económico llega a tiempo. En el amor, alguien piensa en ti con ganas de retomar lo pendiente.

Tauro

Tu energía se fortalece y hoy podrías recibir una propuesta importante. No te cierres a lo nuevo. En el amor, suelta el orgullo: una conversación puede sanar algo que te dolió más de lo que admites.

Géminis

La claridad mental llega por fin. Este martes se acomoda una situación laboral o familiar que te preocupaba. En el amor, cuidado con un mensaje que puede confundirte—analiza antes de actuar.

Cáncer

Día de introspección profunda. La intuición no te fallará y podrías descubrir una verdad que te empuja a tomar una decisión definitiva. En el amor, alguien vuelve a buscarte. Tú decides si se abre o se cierra la puerta.

Leo

Hoy atraes oportunidades sin pedirlas. Un proyecto se acelera y te da motivación. En lo sentimental, una persona quiere hablar contigo y aclarar malentendidos. No dramatices, fluye.

Virgo

Este martes te pide orden y madurez. Algo que estaba estancado por fin se mueve. En el amor, evita discusiones innecesarias: lo que digas hoy puede marcar la semana.

Libra

Recibes noticias positivas relacionadas con trabajo o estudios. En el amor, una conexión empieza a hacerse más fuerte. No te autosabotees con inseguridades del pasado.

Escorpio

Tu energía se vuelve magnética y poderosa. Se resuelve un tema económico o legal a tu favor. En el amor, celos o dudas podrían aparecer; habla claro antes de imaginar historias.

Sagitario

Martes de crecimiento. Te llegará una oportunidad que te pone en movimiento hacia un nuevo rumbo. En lo amoroso, una persona quiere acercarse; permite que las cosas fluyan sin prisas.

Capricornio

Día para decisiones importantes. Se abre un camino profesional que puede cambiar tu panorama. En el amor, alguien te confiesa un sentimiento o una verdad que no esperabas.

Acuario

Tu creatividad se dispara y encuentras soluciones donde otros ven problemas. En lo emocional, evita promesas impulsivas. La estabilidad viene si eres claro con lo que quieres.

Piscis

La intuición te guía con fuerza. Un giro positivo llega en temas laborales o económicos. En el amor, alguien muestra interés real; no huyas por miedo a repetir viejos patrones.

