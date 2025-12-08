Jorge Salinas sale en defensa de Elizabeth Álvarez tras acusaciones de agredir a maquillista

Ciudad de México.- El reconocido actor de melodramas mexicano, Jorge Salinas, acaba de brindar una entrevista a diferentes medios de comunicación, como Sale el Sol, ante los que no ha dudado ni un segundo en salir en defensa de su esposa, la famosa actriz y presentadora, Elizabeth Álvarez, después de las acusaciones de agredir a maquillista en una obra de teatro.

El maquillista Héctor Huerta, a través de su cuenta de TikTok, reveló que fue contratado para las presentaciones de la obra de teatro por dos días, y que aunque la mayoría de los artistas fueron buenos con él, la actriz de La Herencia, supuestamente fue todo un suplicio: "Le falta humildad, se portó irrespetuosa, me gritó enfrente de todos, nunca nadie en la vida me había tratado así, me gritó bien feo". De la misma manera señaló que menospreció a Kimberly La Más Preciosa.

Ante esto, Vanessa Labios 4K declaró que ella no sabe exactamente que pasó y que aunque Kimberly ha desmentido a Héctor, no duda de la palabra del maquillista, ya que esa chica que ella conoce, pasó por lo mismo, pero que no puede dar opiniones personales al realmente no haber convivido con la reconocida actriz: "Yo sí le creo al maquillista, pero no puedo opinar mucho; eso fue lo que le tocó vivir a ella, sabrá Dios".

@hectorhuertahh Si a ella no le importo portarse asi conmigo que no le hice absolutamente nada malo, solo maquillarla, yo tenia un sueño que era maquillarla y no es justo que un artita trate asi a una persona, no importa si es la señora de intendencia, si es una mesera o los que recogen la basura todos merecemos respeto Elizabeth Alvarez humildad y respeto es lo que te hace falta, por que ami me contrataron para maquillarte y nunca te falte el respeto aun que si te lo merecias, hasta que me viste llorando enfrente de todos, me soltaste. Imaginate que te contraten para maquillar a una artista y ese artista te trate super mal frente a todos (equipo de Perfume de gardenia) @elizabethalvarezoficial ? sonido original - Héctor Huerta Maquillista

"No tengo ningún comentario". "Yo sí tendría muchos comentarios que decirle a ese individuo, pero por respeto a mi madre no lo hago, no merece foco, no merece nada".

"Ustedes me conocen hace tantos años, yo no tendría que hablar nada bien de mi, más lo que ustedes me conoces, más de 25 años trabajando, y aquí seguimos".

¡Jorge Salinas REACCIONA al ESCÁNDALO con maquillista de Elizabeth Álvarez tras supuesta AGR3S1ÓN! ¿Qué OPINAS sobre esta rección? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/u5HR8i6Yto — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) December 8, 2025

