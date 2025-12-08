Julio Camejo da contundente respuesta a Cibad, novio de Alicia Villarreal, por atacar a Arturo Carmona

Ciudad de México.- El reconocido actor de origen mexicano, Julio Camejo, acaba de brindar una entrevista a varios medios de comunicación, para darle una contundente respuesta al empresario y creador de contenido, Cibad Hernández, el actual novio de la famosa cantante de la banda, Alicia Villarreal, después de haber atacado a Arturo Carmona.

Como se sabe, después de que Camejo su burló de Carmona usando el tema Te Quedó Grande La Yegua en la obra de teatro de Perfume de Gardenias, Cibad salió en contra del actor y declaró que no tenía "huev..." y solo se estaba colgando de la fama de la reconocida artista: "No sé ustedes, mija. Pero qué hue... ser ese ex, que tiene que estar hablando de la ex para poder sobresalir. Mijo, ya cómprate unos huev..., ya cómprate una vida. Ya estuvo. Ya estuvo, ¿no crees? Ya estuvo que te estés colgando, que te estés colgando de tu ex y de los hue... del novio de tu ex".

Ahora, Julio en entrevista para Venga la Alegría y otros medios de comunicación, dejó en claro que el que se está aprovechando de la situación es Cibad, que él se está colgando y en el proceso, está dañando a Melenie Carmona, no a Arturo ni a él, sino a la hija de su pareja: "Se aprovecha de esto para ganar foco, y empieza a meter la cuchara y dañar a terceros. Usted no está atacando al hombre, al artista, está atacando al papá de la hija de la mujer que usted dice amar, está dañando a una mujer que aún es una niña".

Con respecto al tema de la exvocalista de Grupo Límite, declaró que por 20 años esa canción le ha sido dedicada a Arturo y se ha usado como broma para los infieles, por lo que no debería de tomarlo como que el actor de Televisa se le ocurrió en ese momento: "120 millones de habitantes le han dedicado esta canción a Arturo Carmona, ha sido broma, señal de burla por más de 20 años, no nos hagamos wey. Compa Cibad, los colgados, no hablan de columpios".

Finalmente, dejó en claro que él respeta a Alicia por su larga trayectoria en la música de la banda, y también por el hecho de que por años ha demostrado ser una mujer firme y que no se deja rendir ante nada: "Alicia es una persona que yo respeto mucho, no solo por su trayectoria, sino porque Alicia ha demostrado ser suficiente mujer para defenderse sola, todo el mundo reconoce de Alicia que ha sido la yegua".

